Loopt KAA Gent nodige miljoenen mis? Aanvaller zijn transfer lijkt in het water te vallen

AA Gent heeft de transfer van Tsuyoshi Watanabe naar Feyenoord officieel afgerond. De Japanse verdediger werd medisch goedgekeurd en tekende in Rotterdam een contract tot 2029. Voor de Buffalo's betekent het een mooie financiële opsteker: met zijn vertrek komt er ruimte voor broodnodige versterking.

De club rekent op de miljoenen die Watanabe oplevert om de kern verder uit te bouwen. Op verschillende posities zijn nog extra spelers nodig. De komst van spits Wilfried Kanga is al rond, en doelman Kjell Peersman van PSV staat dicht bij een transfer naar de Ghelamco Arena.

Peersman, 21 jaar en vorig seizoen actief bij Lierse, moet mee de concurrentie onder de lat aanwakkeren. Hij geldt als een beloftevolle keeper met fysieke présence en sterke reflexen. Bij PSV brak hij niet door, maar Gent ziet in hem groeipotentieel.

Transfer Yokota in het water?

Minder goed nieuws is er rond Daisuke Yokota. De Japanse winger, die afgelopen seizoen vaak uitblonk met zijn snelheid en vista, blijft door pubalgie minstens enkele weken aan de kant. Daardoor gaat een mogelijke transfer naar St. Pauli voorlopig niet door.

Yokota stond eerder op de radar van meerdere clubs. Zijn blessure komt voor Gent ongelegen, want een vertrek van de Japanner zou opnieuw financiële ruimte creëren. Zijn explosiviteit en creativiteit zijn op het hoogste niveau sowieso gegeerd.

De verwachting is dat Gent in de komende weken nog meerdere deals wil sluiten. De club wil na een woelig seizoen opnieuw meedoen voor de topplaatsen en weet dat een kwalitatieve kern onmisbaar is. De miljoenen van Watanabe vormen daarbij een welgekomen duwtje in de rug.