Ivan Leko vastberaden voor nieuwe seizoen met KAA Gent: "Ga ik nooit vooraf zeggen"

Met Ivan Leko aan het roer wil KAA Gent een beter seizoen draaien dan het vorige. De nieuwe trainer van de Buffalo's maakt echter ook duidelijk dat hij geen wonderen kan verrichten.

KAA Gent slaagde er voor het eerst sinds 2019 weer de play-off te halen waarin werd gestreden voor de titel. Het bleek voor de Buffalo's echter een vergiftigd geschenk, want ze werden de slechtste ploeg ooit in de play-offs.

Met slechts één zege, negen nederlagen, vier gescoorde goals en 32 tegendoelpunten was KAA Gent rampzalig. Danijel Milicevic werd bedankt voor bewezen diensten en vervangen door Ivan Leko.

Ivan Leko verwacht nog geen wonderen van KAA Gent

De Kroaat staat nu enkele weken aan het roer bij KAA Gent. "Je moet echter nog geen champagnevoetbal vol automatismen verwachten", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Maar zondag op bezoek bij STVV wil hij voluit voor de drie punten gaan.

"Ik ga nooit vooraf tekenen voor een gelijkspel. Nooit! Je moet altijd aanvallen en creëren maar ook zo goed mogelijk verdedigen. Het ene hoort altijd bij het andere." Net daarin slaagden de Buffalo's niet in de Champions' Play-offs.

Voor Leko moet er altijd een basis zijn die bestaat uit energie, passie, intensiteit en team spirit. "Later komen individuele kwaliteit en offensieve automatismen er nog wel bij. We bekijken het week per week."