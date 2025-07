Vedetten Lionel Messi en Jordi Alba ontsnappen niet: MLS grijpt stevig in

Deze week speelden de MLS All Stars, een verzameling van de beste spelers van de Major League Soccer uit het afgelopen seizoen, een wedstrijd tegen spelers van de Mexicaanse competitie.

Door een stemming wordt bepaald welke spelers uit de Amerikaanse competitie worden afgevaardigd. Lionel Messi en Jordi Alba van Inter Miami waren allebei geselecteerd, maar hadden er weinig zin in.

De twee stuurden dan ook hun kat en dat levert hen zoals verwacht een schorsing van één wedstrijd op. Zaterdag tegen Cincinnati zal Inter Miami dus niet kunnen rekenen op Lionel Messi en Jordi Alba.

Bij de MLS All Stars wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 3-1. Er kwamen ook enkele spelers met een Belgisch verleden in actie. Anders Dreyer, Andy Najar (beiden ex-Anderlecht) en Philip Zinckernagel (ex-Club en Standard) kwamen in actie.

Messi en Alba zijn niet de eerste vedetten die geschorst worden voor hun afwezigheid bij een wedstrijd. In 2018 kreeg ook Zlatan Ibrahimovic een schorsing na het missen van een soortgelijke wedstrijd met LA Galaxy.

