Hayen snoert critici van Forbs de mond en deelt sneertje uit aan Ajax

Club Brugge haalde de Portugese flankaanvaller Carlos Forbs (21) weg bij Ajax. In de Nederland begrijpen ze niet dat blauw-zwart nog zeven miljoen euro voor hem betaalde.

Door het vertrek van Andreas Skov Olsen naar Wolfsburg afgelopen winter en Chemsdine Talbi naar Sunderland deze zomer had Club Brugge een nieuwe flankaanvaller nodig. Blauw-zwart kwam uit bij Carlos Forbs van Ajax.

De 21-jarige Portugees maakte in de zomer van 2023 voor 14 miljoen euro de overstap van de jeugd van Manchester City naar Ajax. Daar kon hij echter geen potten breken en dus mocht hij deze zomer vertrekken.

Hayen verdedigt aanwinst Forbs

Club Brugge betaalde nog 7 miljoen euro, in Nederland vinden ze dat nog bijzonder veel. Er wordt ook bijzonder smalend over Forbs gedaan bij onze noorderburen. Nicky Hayen begrijpt dat echter niet.

"Ik kijk niet naar wat er over hem gezegd wordt", zei Hayen op zijn persconferentie. "Ze doen smalend, maar ze hebben er uiteindelijk zelf toch 14 miljoen euro voor betaald? Dat betaal je niet voor iemand die niets kan."

Volgens Hayen mist Forbs vooral vertrouwen en krijgt hij dat bij Club Brugge wel. "Dat is wat we hem willen geven. Hij heeft snelheid en een actie. Specifieke kwaliteiten die we ten volle willen benutten", stelde Hayen nog.