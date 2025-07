Plotse wending: Siebe Van der Heyden dan toch op weg naar de JPL

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent wil zich blijven versterken achterin en staat op het punt om Siebe Van der Heyden binnen te halen. Mallorca leek lang dwars te liggen, maar nu is een akkoord plots toch in de maak.

KAA Gent is goed op gang aan het komen op de transfermarkt. Hatim Essaouabi en Kjell Peersman werden onlangs officieel voorgesteld, terwijl Watanabe naar Feyenoord is vertrokken.

De club is nu nog op zoek naar versterking achteraan, zoals het zelf liet weten bij de aankondiging van Essaouabi. Met Siebe Van der Heyden willen de Buffalo's zich nog verder versterken.

En in dat dossier is nu een plotse wending gekomen. Het was al bekend dat hij graag zou terugkeren naar België, alleen deed zijn club lastig.

Mallorca zit zelf met best weinig centrale verdedigers en wou Van der Heyden om die reden dus niet laten gaan. Maar volgens Het Laatste Nieuws zitten alle partijen in vergevorderde onderhandelingen.

De Spanjaarden werken nu dus plots toch mee aan een transfer. Van der Heyden zal dus snel een nieuwe speler van KAA Gent worden. De deal is zelfs zo goed als rond.