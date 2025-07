Spijt van zijn afscheid? Toby Alderweireld moet iets toegeven bij eerste wedstrijd van Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp trapte op de Bosuil het nieuwe voetbalseizoen af tegen Union. Voor Toby Alderweireld is het toch wennen dat hij niet meer op het veld staat.

Op 29 mei 2025 speelde Toby Alderweireld voor het laatst in het shirt van Antwerp. Hij speelde drie seizoenen op de Bosuil en pakte twee jaar geleden de dubbel. Op zijn 36ste was zijn lichaam op en besliste hij om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen.

Antwerp blijft natuurlijk wel in het hart zitten van Alderweireld en hij was dan ook op de Bosuil aanwezig voor de eerste wedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen. Maar zonder Alderweireld op het veld dus.

"Dit voelt heel vreemd", zei Alderweireld voor de wedstrijd bij VTM Nieuws. "Als je op vakantie bent, valt het wel redelijk mee, maar nu ik hier ben (op de Bosuil, nvdr.) piekt het toch meer dan ik had verwacht."

Alderweireld wil nog versterking bij Antwerp

Het afscheid van Alderweireld is een stevige aderlating voor Antwerp en hij is ook nog niet echt vervangen. "We moeten eerlijk zijn, er moet nog wel iets bijkomen." Toch vindt Alderweireld dat er ambitie moet zijn bij Antwerp.

"De top zes moet altijd de eerste doelstelling zijn, vanaf daar kan je verder kijken. Maar om dat te verwezenlijken gaat er wel nog iets moeten bijkomen, dat lijkt me heel duidelijk", besloot Alderweireld nog.