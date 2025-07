Coach Cinel hakt knoop door: publiekslieveling staat op vertrekken bij Cercle Brugge

Cercle Brugge-coach Onur Cinel kiest voor Maxime Delanghe als eerste doelman. Warleson is zwaar ontgoocheld en zou door de beslissing zelfs kunnen vertrekken bij de Vereniging.

Onur Cinel heeft een grote knoop moeten doorhakken bij Cercle Brugge. De Duitse trainer heeft besloten dat Maxime Delanghe volgend seizoen in doel zal staan.

Het Nieuwsblad meldt dat Warleson hier heel ontgoocheld door was. De Braziliaan zou het moeilijk hebben gekregen toen hij hoorde dat hij zaterdag op de bank zou zitten.

Warleson accepteerde de beslissing, maar dit zal niet zonder gevolgen blijven. De kans lijkt namelijk groot dat de doelman snel vertrekt bij de Vereniging.

Geruchten sturen hem naar FCV Dender, maar het blijft uiteraard afwachten of Warleson daar uiteindelijk ook tekent. De 28-jarige doelman betekende de afgelopen jaren veel voor Cercle.

In 2020 kwam hij toe bij de Vereniging, war meteen zijn eerste buitenlandse avontuur was. In totaal stond hij al 81 keer in doel bij Cercle.