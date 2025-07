Belgisch voetbal alleen op DAZN te zien: Union-CEO Bormans trekt aan de alarmbel

Landskampioen Union trekt voor de openingswedstrijd van het nieuwe Belgische voetbalseizoen naar Antwerp. Die wedstrijd is wel enkel te volgen op de kanalen van DAZN.

Zo'n twee maanden na het einde van het vorige voetbalseizoen wordt het nieuwe seizoen alweer op gang getrapt met Antwerp-Union. In die twee maanden is er wel bijzonder veel gebeurd en veel voetbalfans zullen hun favoriete club op een andere manier moeten volgen.

Talkshow 'Extra Time' en het samenvattingsprogramma 'Sports Late Night' komen niet meer terug dit seizoen. En ook het live volgen van de wedstrijden kan (voorlopig) niet meer via de kanalen van Telenet, Proximus of TV Vlaanderen.

Rechtenhouder DAZN heeft nog geen akkoord gesloten met de telecomoperatoren om het Belgische voetbal ook hun kanalen te tonen. De volledige eerste speeldag van het nieuwe JPL-seizoen is zo enkel bij DAZN te zien.

Bormans wil dat voetbal toegankelijk blijft

"We hopen vooral dat er snel duidelijkheid komt. Voetbal hoort makkelijk toegankelijk te zijn. Deze situatie is niet goed voor het product voetbal", zegt Philippe Bormans, CEO van Union, bij Sporza.

Ook bij de vorige onderhandelingen duurde het even voor er een akkoord was. Bormans hoopt dat er snel een oplossing komt. "Het is belangrijk dat de fans het voetbal kunnen blijven volgen. Het is een product waarop we trots mogen zijn. Ik kan alleen maar hopen op het beste."