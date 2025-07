Weeral nieuwe ontwikkeling in Jashari-saga: Club Brugge en AC Milan dichter bij elkaar

Ardon Jashari is het wachten beu. De Zwitserse middenvelder van Club Brugge droomt luidop van een transfer naar AC Milan, maar Club Brugge blijft hard in de onderhandelingen. Maar de Rossoneri lijken nu toch een extra inspanning te willen doen.

Na een eerdere poging — 32,5 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen — is Milan van plan om met een nieuw bod te komen, klinkt het bij HLN. Het totale bedrag blijft ongeveer gelijk, maar dit keer zou de vaste som hoger liggen. De Italianen hopen zo Club toch over de streep te trekken.

Lang leek het erop dat Milan niet zou afwijken van dat eerdere voorstel. Nu komt de topclub dus toch terug op haar stappen. Dat zegt veel over hoe graag Jashari er wordt gezien als toekomstige draaischijf op het middenveld.

Club Brugge houdt echter voet bij stuk. In het Belfius Basecamp klinkt dat men zich niet zomaar laat opjagen door het ongeduld van de speler of de druk van de Italianen. Het moet écht goed zitten, willen ze hun sterkhouder laten gaan.

Intussen broeit er frustratie bij Jashari. Hij had gehoopt dat zijn transfer al beklonken zou zijn en toont zich steeds minder gelukkig binnen de spelersgroep. Een snelle oplossing dringt zich op.

Met de start van de competitie in zicht wordt het afwachten of het nieuwe Milan-bod volstaat. Eén ding is zeker: dit dossier is nog niet ten einde.