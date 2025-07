Topclubs meldden zich bij sterspeler Club Brugge, maar... kwamen van een kale reis thuis

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christos Tzolis blijft met zekerheid bij Club Brugge, weet Het Nieuwsblad. De Griekse winger is deze zomer gegeerd wild op de transfermarkt, maar Club verklaart hem simpelweg niet te koop. Onder meer Sporting, Atalanta, Roma en Spaanse clubs probeerden het, maar kregen nul op het rekest.

Club Brugge ziet Tzolis als een cruciale pion voor de komende seizoenen. Zijn cyclus in Brugge is nog niet voorbij, klinkt het. Beide partijen geloven dat de samenwerking dit seizoen nog meer kan opleveren. De club mikt op sportief rendement, niet op snel geld.

De prestaties van Tzolis spreken boekdelen: 21 goals en 16 assists in twaalf maanden. Hij is beslissend vanaf beide flanken en levert ook defensief werk. Zijn constante niveau en grote impact maken hem tot een sleutelspeler bij blauw-zwart.

Al tijdens de play-offs begon Club Brugge gesprekken met Tzolis over de toekomst. De speler gaf aan zich goed te voelen in Brugge, zowel op als naast het veld. Stabiliteit is voor hem belangrijk na enkele woelige jaren bij eerdere clubs.

Ook zijn entourage stond open voor een contractverlenging. Club wilde snel handelen om eventuele biedingen voor te zijn. De deal kwam er vlot, mede dankzij het vertrouwen dat hij kreeg van sportief directeur Dévy Rigaux.

Tzolis tekende onlangs bij en blijft dus zeker aan boord. In de Supercup bewees hij opnieuw zijn waarde: een penalty versierd én benut, plus een assist. Club Brugge heeft met hem een goudhaantje voor het nieuwe seizoen.