Basisspeler Standard krijgt plots een aanbieding, Rednic moet ingrijpen: "Ik heb hem overtuigd om te blijven"

Standard-coach Mircea Rednic verklaarde vrijdag dat Dennis Ayensa een aanbod had ontvangen waar hij op dit moment nog niet op heeft gereageerd. De Roemeense T1 probeert zijn aanvaller te overtuigen om dit seizoen meer doelpunten te scoren dan vorig seizoen voor de Rouches.

Standard is iets meer dan 24 uur verwijderd van zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen RAAL. Mircea Rednic verscheen vrijdag op een persconferentie. De Roemeense trainer bevestigde eerst de afwezigheden.

"Ibe Hautekiet traint met de groep, hij is bijna klaar. Boli Bolingoli heeft niet met de groep getraind vanwege liespijn. David Bates voelde ook iets voor de wedstrijd tegen SL16, we willen geen onnodige risico's nemen. Tenslotte kent u de situatie van Casper Nielsen. Hij zou volgende week weer met de groep moeten meetrainen, maar ik denk niet dat hij 100% fit zal zijn voor de tweede wedstrijd."

De hoofdcoach van Standard sprak ook over het vertrek van Nathan Ngoy, waarop hij had gerekend. "Ik wist dat drie spelers konden vertrekken, waaronder Camara en Ngoy. Tijdens de voorbereiding heb ik al geprobeerd te anticiperen en oplossingen te vinden voor de spelers die ik had. Ibe en David waren er niet, Boli ook niet, en Karamoko heeft ons geholpen op die positie. Hij kan een oplossing zijn op die positie."

Over de derde naam had Rednic het later. "Dennis Ayensa heeft een aanbieding ontvangen, ik weet niet of die nog steeds op tafel ligt. Ik heb hem voorlopig overtuigd om te blijven en meer doelpunten te maken dan vorig seizoen. Ik denk dat hij het begrepen heeft en positief is, maar zolang de transferperiode open is, kan er van alles gebeuren."

"Hij is nog steeds aanwezig en zeer toegewijd. Het is niet eenvoudig om een basisopstelling te maken, want iedereen heeft goed gewerkt. Ik hoop dat het altijd zo zal zijn, want een groep bestaat niet uit elf, twaalf of dertien spelers. Ik heb niet echt basisspelers of invallers, iedereen moet klaar zijn."

En een speler die aangekondigd werd al vertrekker, maar nog steeds kan spelen als de gelegenheid zich voordoet, is Bosko Sutalo. "Hij traint nog steeds, heeft misschien geen aanbieding gekregen, maar we kennen de situatie. Ik heb hem die uitgelegd, hij heeft het geaccepteerd en is positief. Hij zou deel kunnen uitmaken van de kern als ik hem nodig heb", besloot Mircea Rednic.