DAZN sluit net voor de start van de Belgische competitie dan toch nog een overeenkomst

Met telecomoperatoren Telenet en Proximus heeft DAZN nog altijd geen akkoord gesloten. Net voor de start van het nieuwe Belgische voetbalseizoen sloot het wel een andere deal.

DAZN sloot een overeenkomst met de openbare omroep VRT over het gebruik van voetbalwedstrijden in de nieuwsuitzendingen, dat bevestigt een woordvoerder van de openbare omroep. Het gaat wel om korte fragmenten van maximaal 90 seconden per wedstrijd.

Zaterdagmiddag zal in VRT NWS journaal dus een korte samenvatting komen van Antwerp-Union, de eerste wedstrijd van het nieuwe Belgische voetbalseizoen. Zondagavond in Sportweekend zullen er voorlopig geen voetbalbeelden te zien zijn.

Sportweekend blijft struikelblok

De VRT beschouwt Sportweekend, een sportmagazine na het VRT NWS journaal van 19u dat zo'n half uur duurt, als deel van de nieuwsuitzendingen. DAZN vindt Sportweekend een apart programma is.

De openbare omroep is echter niet bereid om meer te betalen voor Sportweekend. VRT-journalisten als Peter Vandenbempt en Tess Elst zouden voorlopig ook niet geoutsourcet worden als commentator en host bij DAZN.

Eerder deze week sloot DAZN ook al een akkoord met DGP Media voor het gebruik van voetbalbeelden in VTM Nieuws. In ruil voor beelden in VTM Nieuws zal Aster Nzeyimana wedstrijden voor DAZN verslaan als commentator.