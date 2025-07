Steven Defour verwacht veel van deze ploeg: "Ik zie hen een van de JPL-verrassingen worden"

496

Volgens Steven Defour kan STVV dit seizoen wel eens verrassen in de Jupiler Pro League. Hij heeft veel vertrouwen in coach Vrancken, en ook analist Thomas Chatelle verwacht meer stabiliteit in Haspengouw.

Het JPL-seizoen gaat dit weekend weer van start. Het is uiteraard nog héél vroeg om voorspellingen te doen, maar Steven Defour denkt dat er dit seizoen wel eens een ploeg kan verrassen. En dan heeft hij het over Sint-Truiden. Defour heeft veel vertrouwen in coach Vrancken. "Als Wouter zijn ding kan doen, zie ik STVV zelfs een van de verrassingen van de Jupiler Pro League worden", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Thomas Chatelle weet ook dat het in Haspengouw een rustiger seizoen moet worden. "Dat moet zeker de bedoeling zijn. Wouter is iemand die zowel het huis, als de competitie kent." "Die bovendien al veel ervaring heeft bij topclubs. Met hem zou je niet meer tot het einde om het behoud hoeven horen te vechten", gaat de analist verder. "Indien hij STVV niet de stabiliteit kan geven om uit te groeien tot een stabiele eersteklasser, zou dat een mislukking zijn voor hem", besluit hij. Aan Vrancken om zich te bewijzen dus.