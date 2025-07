Hein Vanhaezebrouck heeft een belangrijke tip voor Anderlecht: "Maar niet met Vazquez"

Analist Hein Vanhaezebrouck heeft stevige kritiek geuit op het huidige Anderlecht en zijn transferbeleid. In Het Nieuwsblad stelt hij zich grote vragen bij de sportieve vooruitgang in het Lotto Park. Volgens hem losten de zeven inkomende transfers weinig structurele problemen op.

Vanhaezebrouck wijst onder meer op de onzekerheid achterin. “Plots moet Kana invallen... die geloofde zelf ooit dat hij de nieuwe Kompany was. Hij zal het nu moeten tonen.” De analist vindt dat er te weinig leiders op het veld staan. “Ze zitten in de staf: Biglia, Taravel, Proto. Maar daar heb je niks aan tijdens de wedstrijd.”

Voorin draait het spel nog altijd te veel rond Kasper Dolberg, zegt Vanhaezebrouck. “Die staat op een eiland. In de 4-3-3 blijft hij te geïsoleerd, net zoals Gudjohnsen vorig jaar bij Gent.” Volgens hem is het duidelijk: Anderlecht moet met twee spitsen gaan spelen. “Dolberg zou beter renderen in een tweespitsensysteem. Niet met Vazquez, maar bijvoorbeeld met Bertaccini, een interessant profiel.”

Ook op de flank voorziet hij problemen. “Een 4-3-3 kan wel als de centrale middenvelders dan voortdurend infiltreren langs Dolberg. Of als de wingers véél meer in de box komen, zoals Gert Verheyen vroeger bij Club of een Salah of Gakpo bij Liverpool."

"Alleen heeft Anderlecht zo weinig présence voor de goal. De Amuzu'tjes en Angulo'tjes van deze wereld hebben het op dat vlak moeilijk."

Op het middenveld ziet Vanhaezebrouck wél potentieel. “Llansana heeft loopvermogen, overzicht en kan verdelen. Saliba is vinnig. En Camara kan een meerwaarde zijn als hij fit raakt. Maar werkvoetbal volstaat niet in Brussel. Je moet ook slim en technisch zijn.”