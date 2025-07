Zware afknapper voor Antwerp: transfer broodnodige verdediger gaat niet door

Matija Nastasic wordt dan toch niet de nieuwe centrale verdediger van Antwerp, meldt GvA. De 32-jarige Serviër, die transfervrij was na zijn vertrek bij het Spaanse Leganés, leek op weg naar de Bosuil, maar de deal ketste uiteindelijk af.

Nastasic was zelfs al in Antwerpen en de onderhandelingen waren vergevorderd. Toch besliste Antwerp na meerdere gesprekken om niet met de ex-speler van onder meer Manchester City, Fiorentina en Schalke in zee te gaan. De club vond dat "niet alle puzzelstukjes in mekaar pasten".

Een belangrijke factor was wellicht het financiële plaatje. Ondanks zijn vrije status zou Nastasic stevige looneisen hebben gehad, wat gezien zijn cv niet verrassend is. Antwerp vond het in deze context niet opportuun om hem een langlopend of zwaar contract aan te bieden.

Voor Antwerp is het een aderlating in de zoektocht naar een ervaren opvolger voor Toby Alderweireld. De voormalige Rode Duivel zette onlangs een punt achter zijn carrière, waardoor de club dringend op zoek is naar defensieve versterking.

Momenteel beschikt Antwerp met Zeno Van Den Bosch en de jonge Dimitar Bozhinov slechts over twee spelers voor de centrale verdediging. Dat is bijzonder krap, zeker met de start van de competitie in het vooruitzicht.

Sportief directeur Marc Overmars en CEO Sven Jaecques blijven dan ook koortsachtig speuren naar een geschikte centrale verdediger. Dat mag gezien het profiel dat ze met Nastasic voor ogen hadden, opnieuw een ervaren en leidersfiguur zijn.