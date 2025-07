Ook zonder voetbalcarrière van Mertens komen de centen binnen: 'Dit moet je ophoesten om Kat Kerkhofs als DJ te boeken'

Dries Mertens heeft nog steeds niets gecommuniceerd over zijn toekomst. Maar ook zonder voetbal zal het gezin Mertens niet zonder inkomsten vallen. Kat Kerkhofs brengt namelijk ook de nodige euro's in het laatje

Dries Mertens nam op het einde van vorig seizoen afscheid van Galatasaray SK. De 38-jarige aanvaller was einde contract in Istanboel.

"Iedereen denkt dat Dries is gestopt met voetballen", liet Kat Kerkhofs eerder al optekenen. "Maar dat is niet zo. We weten het simpelweg zelf niet."

Nochtans liet Mertens al enkele keren uitschijnen dat zijn actieve voetbalcarrière voorbij is. "Maar misschien komt er deze zomer alsnog een leuke uitdaging voorbij. Dries wil die deur openhouden."

Mertens moet allesbehalve niet voor de centen blijven voetballen. De 109-voudig Rode Duivel voetbalde in zijn carrière een aardig zakcentje bij elkaar, maar ook vrouwlief Kat doet haar duit in het zakje.

Héél lucratieve DJ-carrière

Kerkhofs concentreert zich tegenwoordig volop als een carrière als DJ. Clint weet wat de liefhebber moet neerleggen om Kat te boeken voor een DJ-set: vijfduizend euro. Honger zullen ze bij Dries en Kat niét lijden.