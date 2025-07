LIVE: Besnik Hasi heeft een paar verrassingen in petto voor EL-duel tegen BK Häcken

Anderlecht begint donderdag aan zijn Europese campagne in de tweede voorronde van de Europa League met een thuiswedstrijd tegen het Zweedse BK Häcken.

Coach Besnik Hasi heeft zijn systeem gevonden, maar moet puzzelen om de juiste namen op het veld te krijgen, mede door enkele blessures en spelers die nog niet topfit zijn. De wedstrijd is enkel te volgen via Mauve TV.

In de verdediging mist paars-wit twee vaste pionnen: Simic, die geblesseerd uitviel, en Ilay Camara, die nog minstens een week buiten strijd is. Achterin lijkt Marco Kana de voorkeur te krijgen op Zoumana Keita als vervanger van Simic. “Kana heeft een sterke voorbereiding gespeeld en biedt meer zekerheid", klinkt het binnen de staf. Rechts achterin lijkt Maamar – hersteld van ziekte – speelklaar om Camara te vervangen.

Op de rechterflank van de aanval krijgt Tristan Degreef voorrang op Thorgan Hazard, die nog niet volledig wedstrijdfit oogt. Links is het spannender: Nilson Angulo hinkt achterop qua voorbereiding, waardoor Ibrahim Kanaté mogelijk zijn kans krijgt in de basiself. Voorin is het uitkijken naar Kasper Dolberg.

In doel is Coosemans opnieuw beschikbaar. De aanwezigheid van de ervaren goalie is welkom in een defensie die wat onstabiel oogt door blessures. Sardella, Simic, Camara en Hatenboer blijven allemaal aan de kant.

De tegenstander BK Häcken komt met een uitgebalanceerde ploeg naar Brussel. De Zweden missen wel hun vaste verdediger Andersen, maar hebben aanvallend veel opties en gevaarlijke flanken. “Ze zijn technisch sterk, houden van de bal en schakelen razendsnel om", waarschuwt Hasi. “Onder hun nieuwe coach zijn ze ook minder naïef geworden.”

De inzet is duidelijk: een goede uitgangspositie afdwingen voor de terugwedstrijd in Zweden. Voor Anderlecht is het bovendien de eerste echte test van het seizoen, en meteen een belangrijke graadmeter voor de ambities van Hasi en zijn vernieuwde elftal.