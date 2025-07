KAA Gent heeft Siebe Van der Heyden beet: Ivan Leko zegt waarom zijn komst broodnodig was

Ivan Leko heeft eindelijk defensieve versterking gekregen bij KAA Gent. De Buffalo's halen zoals verwacht Siebe Van der Heyden terug naar België.

Na het vertrek van Tsuyoshi Watanabe naar Feyenoord moest KAA Gent op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. Ex-Union-speler Siebe Van der Heyen kwam in beeld en de Buffalo's halen hem nu terug naar België.

In 2022 trok Van der Heyden naar Mallorca in de Spaanse eerste klasse. De voorbije zes maanden werd hij uitgeleend aan het Duitse Sankt Pauli, nu heeft hij een contract tot 2028 getekend bij KAA Gent.

Leko en Fort blij met komst Van der Heyden

Coach Ivan Leko is opgetogen met de komst van Van der Heyden. "Siebe kan een rots in de branding zijn voor ons team. Hij heeft de juiste mentaliteit en ervaring, is Belg en kent onze competitie goed. Een profiel als het zijne hadden we absoluut nodig."

Ook sportief adviseur Kjeld Fort is blij met de komst van Van der Heyden. "Na Hatim Es-Saouabi hebben we met Siebe Van der Heyden een tweede aanwinst voor onze verdediging te pakken."

"Hij had concrete interesse van meerdere clubs, zowel nationaal als internationaal, maar koos resoluut voor KAA Gent. Onze kern krijgt zo meer en meer vorm, maar het huiswerk is nog niet af."