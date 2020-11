Oostenrijks medium suggereert forfaitscore tegen Antwerp na 'te veel wisselmomenten': waarom de 0-1 wellicht geen 0-3 wordt...

In de UEFA-competities is er sinds de coronabreak een nieuw wisselreglement in werking. Er zijn 5 wissels op 3 momenten toegelaten en Antwerp wisselde donderdag op 4 gelegenheden. Een Oostenrijkse medium suggereert dat LASK de mogelijkheden tot een forfaitscore (0-3) onderzoekt.

Ondanks de nederlaag van Antwerp tegen LASK Linz staat de Great Old nog voor de Oostenrijkers in de stand van groep J door een beter doelpuntensaldo. Het lijkt tussen deze twee teams te zullen gaan voor plaats 2 na Tottenham en dus kan elke goal voor of tegen tellen.

Als de 0-1 in het voordeel van LASK straks een 0-3 forfaitscore wordt dan zouden ze over Antwerp wippen in de stand. Oostenrijkse media suggereren immers dat LASK recht heeft op die forfaitzege omdat Antwerp op vier momenten (zonder de rust) wissels heeft doorgevoerd en niet op de maximum toegelaten drie momenten.

Leko boos

Het lijkt er echter op dat RAFC zich geen zorgen moet maken. De club wou op drie momenten wisselen, maar de vierde official stond dat niet toe. Zo stonden Buta en Ampomah klaar om in te vallen. Die eerste kwam Miyoshi aflossen, maar toen de vierde official de rugnummers van Ampomah en Verstraete wou ingeven vond hij dat te veel tijd in beslag nemen en liet hij het spel hervatten. De wissel Ampomah-Verstraete kwam dus bij de volgende spelonderbreking.

Tot grote frustratie van Ivan Leko zelfs, omdat hij ook weet dat er maar vier wisselmomenten zijn. Het feit dat de arbitrage het in de wedstrijd zelf heeft toegelaten om op vier momenten te wisselen is dus nog een reden waarom de Great Old zich niet al te veel zorgen hoeft te maken. Het was dus vooral een fout van de arbitrage en niet van de Antwerpse administratie...

De volgende drie wissels gebeurden op twee momenten. Benavente kwam alleen in. Lukaku en Boya in de slotfase op een moment.