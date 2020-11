Leko erkent zijn meerdere in uitgekookt Linz: "Er is een reden waarom wij in pot 4 zaten en zij niet"

De 0-1 nederlaag tegen LASK Linz kwam hard aan bij Royal Antwerp FC, al Ivan Leko had zijn manschappen niets te verwijten. Een gelijkspel had gekund zei de Kroaat na de match, maar hij noemde de zege voor de Oostenrijkers ook terecht.

"Ik wil mijn jongens feliciteren, want ze hebben 90 minuten alles gegeven", legde Ivan Leko uit. "Wij hadden twee à drie situaties waaruit we konden scoren, zij iets meer. Soms heb je daaraan genoeg om een match te winnen, vandaag niet. Op dit niveau is het een kwestie van momenten benutten en individuele kwaliteiten", verklaarde Ivan Leko het verschil tussen beide teams.

De club en het Belgisch voetbal op de best mogelijke manier vertegenwoordigen.

"Ik zeg het niet graag, maar ze hebben verdiend gewonnen", loofde Leko ook de prestatie van Linz. "Er is een reden waarom wij via pot 4 in deze poule zijn beland en zij niet. We toonden voldoende respect voor hen en geloofden tegelijkertijd in een resultaat. Laat dit een goede les zijn voor ons en binnen drie weken zullen we er alles aan doen om daar te gaan winnen. We willen de club en het Belgisch voetbal op de best mogelijke manier vertegenwoordigen."