Terugmatch in Oostenrijk staat al met rood aangestipt: "Had deze match graag met beste Benavente, Ampomah en Lukaku willen zien"

Om de kansen op een Europees voorjaar in 2021 gaaf te houden kan Antwerp binnen drie weken maar beter gaan winnen op bezoek bij LASK Linz. Wie wint zet dan een grote stap naar kwalificatie voor de volgende ronde.

"We blijven aan de leiding, maar we zullen een punt of meer moeten gaan halen op LASK. Het zal daar wellicht een gelijkaardige match worden", keek Pieter gerkens al wat vooruit. Op donderdag 26 november speelt Antwerp in Linz.

De kaarten zullen dan ook iets anders geschud zijn. "Zij konden bijna met hun beste ploeg aantreden, maar ik had het weleens willen zien als Ampomah, Benavente en Lukaku op hun beste niveau zijn bij ons. Of een volledig fitte Haroun langs onze kant en Gélin in de ploeg. We misten ook Dylan (Batubinsika, nvdr.)", gaf Ivan Leko aan.