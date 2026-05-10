Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

Real Madrid belandt in chaos na het vertrek van Xabi Alonso. José Mourinho heeft de geruchten over een mogelijke terugkeer proberen te temperen.

Sinds het ontslag van Xabi Alonso door Real Madrid is het de voormalige verdediger Alvaro Arbeloa die de brokken probeert te lijmen in afwachting van het seizoenseinde. Maar de taak is enorm, want de kleedkamer is ontploft, ondermijnd door interne spanningen en een opvallend gebrek aan een leider.

De sfeer is toxisch geworden, met clans die niet meer met elkaar praten en sommige spelers die zelfs elk contact met de coach boycotten. Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni kregen een boete van 500.000 euro na een vechtpartij. Zelfs de aanvalssterren kunnen niet meer door één deur, met geruchten over ruzies tussen Vinicius en Kylian Mbappé.

De Special One richt zich op het seizoenseinde bij Benfica

Logischerwijs zien de supporters met zo’n chaos maar één oplossing: José Mourinho halen om orde op zaken te stellen. De Portugees is niet iemand die zich op de voeten laat lopen. De coach van Benfica, die een bijzondere band met Real Madrid heeft, zou in contact zijn geweest met voorzitter Florentino Pérez, zo werd gemeld. Dat nieuws heeft Mourinho publiekelijk ontkend.

Geen terugkeer...?

"Men blijft over Real Madrid praten en ik blijf dat eerlijk gezegd vermijden. Ik heb geen enkel contact gehad met de voorzitter, noch met eender welke andere verantwoordelijke van de club. In de eindfase van een seizoen praat ik met niemand. Ik heb geen contact gehad met Real Madrid en tot aan de laatste competitiewedstrijd tegen Estoril zal dat ook niet gebeuren. Daarna is er een venster van een week waarin ik vrij zal zijn om te praten met wie ik denk te moeten praten, maar tot dan is alles wat er verschijnt over vergaderingen en telefoontjes pure speculatie."



Zelfs al probeert Mourinho de gemoederen te bedaren, de speculaties zullen niet snel stoppen. Real Madrid moet snel opnieuw stabiliteit vinden voordat de situatie nog verder uit de hand loopt. De Spaanse club beleeft waarschijnlijk een van de meest gevoelige periodes van de voorbije jaren.