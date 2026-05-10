Bjorn Vandenabeele en Muzamel Rahmat
Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

Real Madrid belandt in chaos na het vertrek van Xabi Alonso. José Mourinho heeft de geruchten over een mogelijke terugkeer proberen te temperen.

Sinds het ontslag van Xabi Alonso door Real Madrid is het de voormalige verdediger Alvaro Arbeloa die de brokken probeert te lijmen in afwachting van het seizoenseinde. Maar de taak is enorm, want de kleedkamer is ontploft, ondermijnd door interne spanningen en een opvallend gebrek aan een leider.

De sfeer is toxisch geworden, met clans die niet meer met elkaar praten en sommige spelers die zelfs elk contact met de coach boycotten. Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni kregen een boete van 500.000 euro na een vechtpartij. Zelfs de aanvalssterren kunnen niet meer door één deur, met geruchten over ruzies tussen Vinicius en Kylian Mbappé.

Logischerwijs zien de supporters met zo’n chaos maar één oplossing: José Mourinho halen om orde op zaken te stellen. De Portugees is niet iemand die zich op de voeten laat lopen. De coach van Benfica, die een bijzondere band met Real Madrid heeft, zou in contact zijn geweest met voorzitter Florentino Pérez, zo werd gemeld. Dat nieuws heeft Mourinho publiekelijk ontkend.

"Men blijft over Real Madrid praten en ik blijf dat eerlijk gezegd vermijden. Ik heb geen enkel contact gehad met de voorzitter, noch met eender welke andere verantwoordelijke van de club. In de eindfase van een seizoen praat ik met niemand. Ik heb geen contact gehad met Real Madrid en tot aan de laatste competitiewedstrijd tegen Estoril zal dat ook niet gebeuren. Daarna is er een venster van een week waarin ik vrij zal zijn om te praten met wie ik denk te moeten praten, maar tot dan is alles wat er verschijnt over vergaderingen en telefoontjes pure speculatie."


Zelfs al probeert Mourinho de gemoederen te bedaren, de speculaties zullen niet snel stoppen. Real Madrid moet snel opnieuw stabiliteit vinden voordat de situatie nog verder uit de hand loopt. De Spaanse club beleeft waarschijnlijk een van de meest gevoelige periodes van de voorbije jaren.

Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

