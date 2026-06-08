Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

Werk aan de winkel voor RSC Anderlecht, dat is al een tijdje duidelijk. Ze wachten al sinds 2017 op een nieuwe prijs en ook afgelopen seizoen maakten ze ondanks een bekerfinale weinig indruk. Nathan De Cat moest bij momenten de ploeg haast helemaal alleen dragen en dat is niet makkelijk.

Hier en daar werd gesproken over Nathan De Cat over een mogelijke international op het WK 2026. "Dat De Cat er niet bij is? Dat vind ik eigenlijk vrij normaal", aldus gewezen Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge in Café Constant.

"Hij is gewoon op na dit seizoen. Als je hem op die leeftijd al met een ingetapete knie ziet spelen ... Laat hem gewoon even rusten, want hij zou niet het eerste talent zijn dat we volledig opbranden. Van hem wordt nu verwacht dat hij een drijvende kracht is van Anderlecht."

Hendrik Van Crombrugge spreekt over het verschil tussen Anderlecht en Club Brugge

"Dat is niet de manier waarop je die gasten ideaal kunt laten ontwikkelen. Je moet een goede structuur hebben, zoals bij Club Brugge momenteel het geval is. En dat zie je bij Club Brugge nu ook echt wel gebeuren."

"Je had Ruud Vormer en nu heb je Hans Vanaken, Simon Mignolet en Brandon Mechele. En daarrond heb je jonge gasten zoals Seys, Sabbe, Vermant, Tresoldi, Stankovic, ... Die kunnen nu allemaal mee met de drijvende krachten."

Nathan De Cat is supergetalenteerd, maar ...

"Daar moet Anderlecht ook naartoe. De Cat is supergetalenteerd, maar hij is helemaal op. Hij moet nu zijn rust pakken en dan volgend seizoen een goed jaar draaien bij RSC Anderlecht", aldus nog Van Crombrugge over de zaak.



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"Los van de economische redenen, misschien kan hij verkocht worden om dan eerst nog verhuurd te worden of zo, zou het voor hem nog steeds heel goed zijn om nog een jaartje verder door te ontwikkelen bij Anderlecht. En dan zal hij zeker nog een groot toernooi meemaken in de toekomst."