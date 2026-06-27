Drie ex-spelers JPL maken opmerkelijke clubkeuze

Terwijl de voorbereiding zowat overal in België weer op gang komt, moeten spelers zonder club zichzelf zien te redden. In Frankrijk neemt het UNFP Football Club transfervrije spelers onder zijn hoede, met daarbij verschillende oud-bekenden uit ons land.

Tot en met 2024 bood Free Pro Players FC een degelijke omkadering aan spelers zonder contract. Maar het initiatief, dat spelers als Nill De Pauw, Derrick Tshimanga, Jelle Van Damme, Damien Marcq, Geoffrey Mujangi-Bia, Renato Neto en vele anderen hielp om fit te blijven en opnieuw een club te vinden, moest stoppen door een gebrek aan financiering.

In Frankrijk is de UNFP Football Club het equivalent, en die heeft nu zijn kern van 26 spelers voorgesteld voor het komende seizoen. Achterin zit onder meer Fabrice N'Sakala. De voormalige linksachter van Anderlecht is intussen 35 en kreeg bij FC Annecy geen nieuw contract.

Doel: opnieuw een club vinden

Hetzelfde verhaal bij Florentin Pogba, ook 35. Vorige zomer trok de broer van Paul Pogba van Virton naar Stade Poitevin, in National 1 (de vierde Franse afdeling), waar zijn contract intussen eveneens afgelopen is.

Wat hoger op het veld rekent UNFP Football Club in de verschillende oefenwedstrijden op Vincent Koziello. Na zijn vertrek bij Oostende verraste de ex-grote belofte van Nice door in Nepal aan de slag te gaan, al kampt hij nog altijd met een gescheurde achillespees.