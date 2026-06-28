'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'
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Zien we Jesse Bisiwu volgend seizoen in de A-kern van Club Brugge zijn kansen krijgen? Of vertrekt hij deze zomer naar het buitenland. Het lijkt alle kanten uit te kunnen, al zou hij zelf niet meteen nee zeggen tegen Barcelona.
Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge
FC Barcelona heeft ondertussen al een paar keer een aanbod gedaan aan Club Brugge om Jesse Bisiwu in huis te halen, maar de Bruggelingen zouden de speler niet zomaar willen laten gaan. Ze zouden een hoger bedrag voor hem willen vangen en daar zijn ze in Catalonië van verschoten.
FC Barcelona zou zijn concrete interesse in Jesse Bisiwu een beetje bekoeld hebben daardoor, weet Mundo Deportivo te melden. Ze kunnen ook nog wachten tot volgende zomer en hem dan misschien transfervrij oppikken, al wil Club Brugge - als er deze zomer geen deal komt - graag zijn contract verlengen ongetwijfeld. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...
Het is Barcelona menens voor toptalent Club Brugge
De Spaanse kampioen FC Barcelona volgt Bisiwu al een tijdje en zag naar verluidt zelfs al een bod geweigerd worden. En dus klonk het hier en daar al dat Barcelona op een bepaald moment de strijd om de speler mogelijk zou gaan opgeven.
De Spaanse kampioen was naar verluidt niet bereid om toe te geven aan de financiële voorwaarden van Club, maar dat wordt nu tegengesproken door Mundo Deportivo. Die zeggen dat er andere talenten worden gevolgd, maar dat Bisiwu nog steeds bovenaan het verlanglijstje zou blijven staan. De volgende weken zal het spannend blijven omtrent de jonge speler, zoveel is duidelijk.
Zien we Jesse Bisiwu volgend seizoen in de A-kern van Club Brugge zijn kansen krijgen? Of vertrekt hij deze zomer naar het buitenland. Het lijkt alle kanten uit te kunnen, al zou hij zelf niet meteen nee zeggen tegen Barcelona.
FC Barcelona volgt de prestaties van Jesse Bisiwu al langer. Tijdens de wintermercato vroegen de Catalanen al om een formeel onderhoud met Club Brugge, maar Dévy Rigaux wimpelde dat verzoek toen nog af.
Barcelona wil Bisiwu weghalen bij Club Brugge
Ondertussen zijn ze wél on speaking terms - zo ging Barcelona naar Zwitserland voor de Final Four van de Youth League om er (onder andere) te spreken over Bisiwu met Club Brugge. Vruchtbare gesprekken of niet?
🚨⏳ FC Barcelona are working on a transfer for Jesse Bisiwu.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 25, 2026
The 18 y/o talented left winger from Club Brugge is open to the move. Contract until 2027.
Negotiations have already taken place. After @MatteMoretto, confirmed. @SkySportDE 🇧🇪🇬🇭 pic.twitter.com/opEwNirgbM
Dat is nog de vraag. Maar Bisiwu zelf zou volgens Sky Sports wel oren hebben naar een mogelijke overstap. Zijn contract in Brugge loopt nog tot juni 2027 en tot dusver is er nog geen contractverlenging gekomen.
Bisiwu klaar voor de top?
Vergelijkingen met Jérémy Doku of een jonge Khalilou Fadiga worden al eens gemaakt, maar Bisiwu lijkt aan het begin van een heel mooie carrière te staan - zoveel is nu al duidelijk, al moet hij natuurlijk nog stappen maken in de ontwikkeling.
Welke scout je het ook vraagt ergens ter wereld, overal krijgt hij veel plusjes op zijn rapport. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten van de jaargang 2008 en dat is zeker met recht en reden, want ook zijn rendement is omhoog gegaan.
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