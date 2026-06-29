'Anderlecht denkt aan ex-speler van Chelsea als nieuwe middenvelder'

Anderlecht speurt volop naar versterking en heeft daarbij een nieuwe naam op de radar. Pierre Ekwah, een 24-jarige Franse middenvelder van Saint-Étienne, staat volgens Sacha Tavolieri op de shortlist van paars-wit.

Anderlecht komt uit een nieuw seizoen zonder prijs en wil de club snel opnieuw aan de top zien. Daarvoor zal er deze zomer hard moeten worden gewerkt, ook op de transfermercato. Er moet een kwaliteitsinjectie volgen na afgelopen seizoen, zoveel is duidelijk.

Anderlecht zoekt extra kracht op het middenveld

En om de kern te versterken denkt paars-wit nu aan een nieuwe middenvelder: Pierre Ekwah. De 24-jarige Fransman was vorig seizoen actief bij Watford in de Championship, de Engelse tweede klasse. De club huurde hem van het Franse Saint-Étienne.

Na zijn uitleenbeurt keerde hij terug, maar misschien niet voor lang. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Anderlecht gecharmeerd door zijn kunsten. Ekwah staat duidelijk op de shortlist van paars-wit deze zomer.

Pierre Ekwah staat op de shortlist

Ekwah begon in Frankrijk, maar trok in 2018 al naar Chelsea, waar hij toen bij de U18 ging spelen. Hij kwam later ook in actie voor de U23 van The Blues, voor hij besloot om zijn carrière verder te zetten bij West Ham.

🟣 EXCL - Le RSC Anderlecht relance la piste Pierre Ekwah!



🇫🇷 La direction du RSCA apprécie le milieu défensif de Saint-Etienne et l’a intégré à sa short-list.



👀 Dossier à suivre. #mercato #JPL #ASSE pic.twitter.com/fjYehgmMDb



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 28, 2026

Begin 2023 volgde een transfer naar Sunderland, waar hij 61 wedstrijden zou spelen. In die matchen was hij goed voor 2 assists en 5 doelpunten. In de zomer van 2024 werd hij uitgeleend aan Saint-Étienne. Een jaar nadien namen de Fransen hem ook definitief over voor 6 miljoen euro.

Alleen verliep zijn transfer niet volgens plan. Nadat hij definitief werd overgenomen, speelde hij geen minuut meer voor ASSE. In de winter volgde een transfer naar Watford, waar hij in de tweede seizoenshelft toch zeven optredens maakte.

Ekwah is vooral een fysiek sterke middenvelder die centraal op het middenveld uit de voeten kan. Voor Anderlecht zou hij een profiel kunnen zijn dat meer kracht en volume brengt in de ploeg. Het is voorlopig wel nog afwachten of paars-wit effectief zal doorduwen en ook een concreet bod zal uitbrengen. Transfermarkt schat zijn waarde op 2 miljoen euro.