Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

Antonio Milić heeft zich sinds zijn vertrek bij Anderlecht helemaal herpakt. De Kroatische centrale verdediger verlaat Lech Poznan nadat hij er zijn prijzenkast heeft gevuld en zijn populariteit opnieuw heeft opgekrikt.

In België zal Antonio Milić nog lang gelinkt blijven aan Marc Coucke. De voormalige Kroatische international (drie caps in het bekende shirt met ruitjes) kwam in 2015 naar ons land via Oostende, in de periode dat de Kustboys Play-off 1 speelden.

Na 115 wedstrijden voor KVO volgde Milić Coucke in 2018 naar Anderlecht. Maar echt geliefd werd hij nooit bij de paars-witte achterban. Samen met spelers als Bubacarr Sanneh, Yevgen Makarenko of Pieter Gerkens stond hij symbool voor de mislukte transfers in een club die volop van koers veranderde.

Eén jaar na zijn komst werd Milić voor een seizoen uitgeleend aan Rayo Vallecano. Na zijn terugkeer naar het Lotto Park verdween de man uit Split nog zes maanden in de koelkast, tot hij definitief vertrok naar Lech Poznan. In Polen kreeg zijn carrière uiteindelijk opnieuw vaart vanaf januari 2021.

Van nul naar held in Poznan

Antonio Milić speelde 179 wedstrijden voor Lech Poznan en pakte er drie landstitels. Dat leverde hem ook 31 Europese wedstrijden op, met als hoogtepunt de kwartfinale van de Conference League in het seizoen 2022/2023.

Vandaag kondigde de club het vertrek van de verdediger aan, na vijf seizoenen in Poznan. En uit het statement blijkt welke status de ex-Anderlechtois er stap voor stap heeft opgebouwd. "Antonio, we zeggen geen 'vaarwel', maar 'tot snel'", klinkt het.





Antonio Milić wordt bovendien nog in de bloemetjes gezet op het veld tijdens de Poolse Supercup, die als officieuze seizoensopener geldt. De Kroaat is dus vanaf nu transfervrij. Waagt een Belgische club nog een gokje? Anderlecht waarschijnlijk niet...