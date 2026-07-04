🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

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Royal Antwerp FC heeft zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding afgesloten met een 1-1-gelijkspel tegen PSV. De Great Old kwam in de eerste helft op achterstand, maar knokte zich na de rust langszij dankzij de 17-jarige Aaron Ibrahim.

Antwerp werkte tegen PSV zijn eerste oefenwedstrijd richting het seizoen 2026-2027 af. Beide ploegen kozen daarbij voor een combinatie van spelers uit de A-kern en jonge talenten. Voor de Antwerpenaren stond de partij vooral in het teken van ritme opdoen en jeugdspelers kansen geven tijdens de voorbereiding.

Antwerp begint voorbereiding met gelijkspel

PSV had voor de rust het meeste doelgevaar en kwam na 25 minuten op voorsprong via Noah Fernandez. De 18-jarige Belg zorgde voor het absolute hoogtepunt van de wedstrijd. Fernandez speelde met enkele knappe kapbewegingen meerdere tegenstanders uit en krulde de bal vervolgens fraai in de verste hoek.

De jonge middenvelder geldt als een van de grote talenten bij PSV. Hij kwam al dertien keer in actie voor de eerste ploeg en was daarin goed voor één doelpunt en één assist. Daarnaast verzamelde hij zes wedstrijden voor de Belgische U19. Transfermarkt schat zijn marktwaarde inmiddels op vier miljoen euro.

Ibrahim zorgt voor Antwerpse gelijkmaker

Na de pauze verschenen bij beide ploegen grotendeels andere spelers tussen de lijnen. Antwerp slaagde erin om de achterstand in de 62e minuut weg te werken. Aaron Ibrahim haalde uit vanop afstand en zag zijn poging in de kruising verdwijnen: 1-1.

Voor de amper 17-jarige Ibrahim was het een mooie manier om zich te tonen tijdens de eerste oefenwedstrijd van de zomer. Na de gelijkmaker vielen er nauwelijks nog grote kansen te noteren en bleef de stand ongewijzigd.

Antwerp begint de voorbereiding zo met een verdienstelijk resultaat tegen de Nederlandse landskampioen. De wedstrijd leverde vooral nuttige speelminuten op en gaf enkele jongeren de mogelijkheid om zich in de kijker te spelen. De komende weken zal de intensiteit verder worden opgedreven, terwijl de technische staf stap voor stap naar een vaste basisploeg toewerkt.

Opstelling Antwerp

Eerste helft: Nozawa - Somers - Van Helden - Schelthout - Tuypens - Luyckx - Franssen - Scott - Achihi - Mejilla - Godelaine

Tweede helft: Devalckeneer - Tsunashima - Foulon - Renders - Ibrahim - Keita - Verstraeten - Urinboev - Adekami - Modibo - Vandeplas

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