Anderlecht dreigt opnieuw Neerpede-product kwijt te spelen

RSC Anderlecht dreigt opnieuw een sterkhouder uit de eigen jeugdopleiding te verliezen. Killian Sardella staat volgens transferexpert Sacha Tavolieri in verregaande gesprekken met VfL Wolfsburg, dat de verdediger met een stevig salarisvoorstel probeert te overtuigen.

De Duitse club zou concreet doorduwen voor Sardella en heeft hem inmiddels een financieel aantrekkelijk voorstel voorgelegd. Een akkoord is er nog niet, maar de gesprekken zouden al vergevorderd zijn. Dat schrijft Sacha Tavolieri op X.

Wolfsburg zet druk op dossier

Anderlecht wil zijn flankverdediger liever behouden en probeert zijn contract open te breken. Daar wringt voorlopig het schoentje. De financiële eisen van Sardella zouden volgens de Brusselaars te hoog liggen, waardoor de onderhandelingen over een verlenging moeilijk verlopen.

Zijn huidige overeenkomst loopt nog tot juni 2028. Paars-wit hoeft dus niet meteen te verkopen, maar een aantrekkelijk bod uit Duitsland kan het dossier snel in beweging brengen. Transfermarkt schat de marktwaarde van Sardella momenteel op 2,5 miljoen euro.

🟢🐺 EXCL – VfL Wolfsburg push to sign Killian Sardella!



🇧🇪 The Belgian defender is in advanced talks with the Wolves, who have already presented him with a significant salary offer.



🟣 RSCA keen to extend Sardella’s contract, but his current financial demands are considered… pic.twitter.com/7apsAU886a — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 8, 2026

Kind van Neerpede werd vaste waarde

Een vertrek zou sportief zwaar kunnen wegen. Sardella doorliep alle jeugdreeksen bij Anderlecht en groeide vervolgens uit tot een vaste waarde in de eerste ploeg. De 24-jarige verdediger kwam al 178 keer in actie voor paars-wit. Daarin scoorde hij één keer en leverde hij elf assists af.





Zijn prestaties brachten hem ook tot bij de Rode Duivels, waarvoor hij voorlopig één interland achter zijn naam heeft. Bij Anderlecht kan hij op beide flanken uit de voeten en werd hij de voorbije jaren een vertrouwd gezicht in de defensie.

Nieuwe coach wil kern samenhouden

De belangstelling komt op een gevoelig moment. Anderlecht probeert onder de nieuwe coach Vítor Bruno opnieuw een ploeg te bouwen die kan meedoen voor de prijzen. Tijdens de voorbereiding worden nieuwe tactische accenten gelegd, terwijl de sportieve leiding tegelijk de kern op punt probeert te zetten.

Een vertrek van Sardella zou de club verplichten om opnieuw op zoek te gaan naar versterking op de flank. Anderlecht wil daarom eerst bekijken of een contractverlenging nog mogelijk is. Wolfsburg hoopt intussen dat het financiële verschil de verdediger richting Duitsland kan duwen.