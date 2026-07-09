Opvallend: Anderlecht werkt tegelijk aan twee dossiers bij dezelfde club

Anderlecht heeft opnieuw een speler van Górnik Zabrze op de radar. Naast Lukas Ambros wordt nu ook Maksym Khlan aan paars-wit gelinkt. De 23-jarige Oekraïner kende een sterk seizoen in Polen en wordt eveneens gevolgd door Espanyol en NEC.

Volgens transferexpert Rudy Galetti houdt Anderlecht de situatie van Khlan nauwlettend in de gaten. De gesprekken bevinden zich nog in een vroege fase, waardoor er voorlopig geen sprake is van een akkoord of een concreet bod.

Anderlecht bekijkt tweede dossier bij Górnik

Opvallend is vooral dat paars-wit al onderhandelt over Ambros, eveneens een speler van Górnik Zabrze. Anderlecht lijkt de Poolse club dus grondig te hebben gescout en ziet mogelijk meerdere interessante profielen in dezelfde kern.

Khlan is van nature een linksbuiten, maar kan ook op andere aanvallende posities uit de voeten. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op vier miljoen euro. De Oekraïner ligt goed in de markt, want naast Anderlecht zouden ook Espanyol en NEC zijn prestaties volgen.

🚨👀 EXCL | Anderlecht, Espanyol & NEC are all monitoring Maksym Khlan ahead of the summer window.



The Ukraine int'l winger, currently at Górnik Zabrze, is attracting growing interest.



Talks are still at the early stages, but he’s definitely one to watch in the next few weeks. pic.twitter.com/G0EyrXpeh5 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 8, 2026

Sterk eerste seizoen in Zabrze

De flankaanvaller begon zijn carrière in Oekraïne. Uiteindelijk kwam hij daar bij Zorya Luhansk terecht. In 2023 trok hij naar Polen, waar hij voor Lechia Gdansk ging spelen. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Górnik Zabrze.





Daar liet Khlan zich meteen zien. In 31 wedstrijden was hij goed voor acht doelpunten en zes assists. Die cijfers verklaren waarom er na amper één seizoen alweer belangstelling uit het buitenland ontstaat.

Ook internationaal deed hij al ervaring op. Khlan verzamelde zeven caps voor de Oekraïense U23 en geldt als een speler met nog voldoende groeimarge.

Paars-wit zoekt extra dreiging voorin

Voor Anderlecht past zijn profiel in de zoektocht naar meer snelheid, diepgang en rendement op de flanken. De Brusselaars willen opnieuw mee kunnen doen voor de prijzen en proberen de kern tijdens de voorbereiding verder in balans te brengen.

Voorlopig blijft Khlan één van meerdere pistes. De komende weken moeten duidelijk maken of Anderlecht doorduwt, of Espanyol of NEC sneller schakelt.