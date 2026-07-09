Toch nog wending in Brugs stadiondossier? "Regelrechte schande"

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De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte donderdag bekend dat het beroep tegen de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van het nieuwe voetbalstadion werd verworpen. Club Brugge zet dus een stevige stap richting nieuw stadion en daar is iedereen tevreden mee. Al is er ook kritiek ...