Nathan De Cat doorbreekt de stilte na transfer naar Hoffenheim

Nathan De Cat heeft Anderlecht officieel ingeruild voor TSG Hoffenheim. De 17-jarige middenvelder kiest bewust voor de Bundesliga en Europees voetbal, terwijl vooral het duidelijke sportieve plan van de Duitse club hem over de streep trok. Hij reageerde ook al voor het eerst.

Nathan De Cat is niet langer een speler van Anderlecht. De 17-jarige middenvelder maakte vrijdagnamiddag officieel de overstap naar TSG Hoffenheim. De jonge Belg zal volgend seizoen dus in de Bundesliga te zien zijn.

Zijn transfer werd bekendgemaakt op de website van zijn nieuwe ploeg. Daar gaf De Cat ook een woordje uitleg over zijn overstap. "TSG heeft al heel vroeg en heel concreet interesse in mij getoond", opende hij.

Hoffenheim was er vroeg bij

"De gesprekken met de verantwoordelijken, onder wie Andreas Schicker, Paul Pajduch en trainer Chris Ilzer, hebben me volledig overtuigd", gaat De Cat verder. "TSG Hoffenheim biedt mij de ideale mogelijkheden om mij te bewijzen in een Europese top vijf-competitie en bij te dragen aan het sportieve succes van de club."

De Cat maakt er geen geheim van dat vooral het sportieve plan de doorslag gaf. Hoffenheim was er vroeg bij en wist hem met een duidelijk perspectief richting Bundesliga en Europa over de streep te trekken.

Bundesliga en Europa als volgende stap

"Daarnaast krijg ik via de Europa League de kans om ook internationaal waardevolle ervaring op te doen. TSG Hoffenheim heeft al vaak bewezen dat het jonge spelers het ideale platform biedt om beter te worden", besluit de jonge middenvelder.



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Voor De Cat begint daarmee op erg jonge leeftijd een volledig nieuw hoofdstuk. Hij wordt pas op 19 juli achttien, maar kiest nu al bewust voor een buitenlands avontuur. In Duitsland wacht hem niet alleen een nieuwe competitie, maar ook een andere voetbalcultuur en een ploeg die volgend seizoen op meerdere fronten actief zal zijn.

De eerste opdracht wordt om zich tijdens de voorbereiding snel aan te passen aan het tempo en de verwachtingen bij Hoffenheim. De club ziet duidelijk veel potentieel in hem, maar De Cat zal zijn plaats uiteraard nog moeten afdwingen binnen een nieuwe en competitieve spelersgroep.