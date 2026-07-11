Antwerp verliest van Duitse tweedeklasser en ziet speler uitvallen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Antwerp verliest van Duitse tweedeklasser en ziet speler uitvallen
Foto: © photonews
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Antwerp blijft met meer vragen dan antwoorden achter in de voorbereiding. De Great Old verloor zaterdag met 1-0 van VfL Bochum, maar de uitslag is voorlopig niet eens het belangrijkste verhaal. Op de Bosuil is vooral duidelijkheid nodig.

De club zit nog altijd zonder nieuwe hoofdcoach en dus blijft Faris Haroun voorlopig de lijnen uitzetten. Dat maakt deze oefencampagne wat vreemd: er wordt gewerkt, getest en geschoven, maar tegelijk weet niemand helemaal hoe het sportieve plaatje er straks écht zal uitzien.

Antwerp wacht op richting

Tegen Bochum kreeg Haroun opnieuw de kans om spelers minuten te geven. De partij werd gespeeld op stage in Iserlohn en duurde twee keer zestig minuten. Antwerp begon met een ploeg die vermoedelijk dichter bij een basiselftal lag dan wat later na de rust te zien was.

Er zat bij momenten ook best wat voetbal in. De Great Old had voor de pauze genoeg mogelijkheden om zelf op voorsprong te komen, maar efficiëntie ontbrak. Vooral voorin bleef het zoeken naar de juiste afstemming. Dat is in deze fase van de voorbereiding niet abnormaal, maar Antwerp kan momenteel weinig houvast missen.

Bochum deed uiteindelijk wat Antwerp naliet. Na een betere periode van de Duitsers viel de enige goal van de namiddag via Taz. De Belgische ploeg kreeg daarna nog kansen om iets recht te zetten, maar opnieuw stond het doelhout in de weg.

Ibrahim blijft zich tonen

Een van de lichtpunten was opnieuw Aaron Ibrahim. De zeventienjarige verdediger viel vorige week al op met zijn doelpunt tegen PSV en liet nu vooral verdedigend zien dat hij niet zomaar mee op stage is.

Ook de doelmannen kregen elk hun moment. Nozawa, Thoelen en Devalckeneer verdeelden de speelminuten. Minder goed nieuws was er voor Tuypens, die geblesseerd naar de kant moest.

Na het gelijkspel tegen PSV volgt dus een eerste nederlaag. Geen ramp in juli, maar bij Antwerp voelt alles voorlopig wat onaf. Zolang er geen nieuwe hoofdcoach is, blijft de voorbereiding vooral een tijdelijke werf.

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