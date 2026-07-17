🎥 Leandro Trossard op indrukwekkende wijze voorgesteld bij Besiktas

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Het is nu ook officieel: Leandro Trossard is geen speler van Arsenal meer. De Rode Duivel trekt voor net geen 20 miljoen euro naar het Turkse Besiktas en werd ondertussen met de nodige toeters en bellen al voorgesteld bij zijn nieuwe club.