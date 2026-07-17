🎥 Leandro Trossard op indrukwekkende wijze voorgesteld bij Besiktas

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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🎥 Leandro Trossard op indrukwekkende wijze voorgesteld bij Besiktas
Foto: © photonews
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Het is nu ook officieel: Leandro Trossard is geen speler van Arsenal meer. De Rode Duivel trekt voor net geen 20 miljoen euro naar het Turkse Besiktas en werd ondertussen met de nodige toeters en bellen al voorgesteld bij zijn nieuwe club.

Lorenz Lomme

🎥 Leandro Trossard op indrukwekkende wijze voorgesteld bij Besiktas

Leandro Trossard (31) verlaat Arsenal en zet zijn carrière verder bij de Turkse topclub Besiktas. Met de transfer zou volgens Transfermarkt 18 miljoen euro gemoeid zijn. 

Onze landgenoot werd ondertussen al voorgesteld bij zijn nieuwe club. Duizenden fans waren aanwezig in het Tüpraş Stadion en zagen hoe de Rode Duivel zijn kribbel zette onder een overeenkomst voor drie seizoenen. Zoontjes Thiago en Amadeo mochten achteraf mee het veld op.

"Ik wil de voorzitter en de club bedanken", sprak Trossard de menigte toe. "Maar ik wil ook jullie bedanken. Ik voel de liefde van elke fan. Ik kwam hier met een doel: Besiktas weer naar de top loodsen, en dat lukt alleen met de fans achter ons."

Het is nu ook officieel: Leandro Trossard is geen speler van Arsenal meer. De Rode Duivel trekt voor ongeveer 20 miljoen euro naar het Turkse Besiktas en dat zou wel eens uitstekend nieuws kunnen zijn voor Club Brugge. De weg voor een recordtransfer van Christos Tzolis ligt namelijk helemaal open.

Besiktas maakte dinsdag bekend dat de transfer van Trossard is afgerond. De 31-jarige Belg tekent een contract tot 2030 in Istanbul, nadat beide clubs een akkoord bereikten over een transfersom van ongeveer 20 miljoen euro.

Tzolis grote kandidaat om Trossard op te volgen

Het vertrek van Trossard betekent dat Arsenal dringend een nieuwe linksbuiten nodig heeft en dat zou normaal gezien dus Christos Tzolis moeten worden. Arsenal meldde zich vandaag ook officieel bij Club Brugge.

De Griekse smaakmaker van Club Brugge geldt al weken als een van de absolute topkandidaten om de leegte op de linkerflank in te vullen. Volgens verschillende buitenlandse media zijn de Gunners bereid om diep in de buidel te tasten voor de aanvaller van blauw-zwart.

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Er wordt zelfs gesproken over een transfersom van liefst 41 miljoen euro. Dat zou met ruime voorsprong de duurste uitgaande transfer uit de geschiedenis van Club Brugge worden.

Vorige hindernis is verdwenen

Tot voor kort hing de mogelijke transfer nog af van de toekomst van Trossard. Zolang de Rode Duivel bij Arsenal bleef, was het allerminst zeker dat de Londense topclub nog een extra flankaanvaller zou aantrekken.

Daar is nu verandering in gekomen. Met het officiële vertrek van Trossard is er niet alleen een plaats vrijgekomen in de selectie, maar ook extra budget om een vervanger binnen te halen. Dat maakt de kansen op een transfer van Tzolis een stuk groter.

Club Brugge kan jackpot tegemoet zien

Voor Club Brugge zou een akkoord een absolute jackpot betekenen. De Belgische landskampioen haalde Tzolis pas vorig jaar definitief binnen, maar zag zijn marktwaarde na een ijzersterk seizoen explosief stijgen.

Met zijn doelpunten, assists en constante dreiging groeide de Griek uit tot een van de absolute uitblinkers in de Jupiler Pro League. Dat bleef ook in Engeland niet onopgemerkt.

Naast Arsenal zouden nog andere clubs interesse tonen, maar Tzolis zou zelf een duidelijke voorkeur hebben voor een overstap naar het Emirates Stadium.

Nu Trossard officieel naar Besiktas vertrokken is, lijkt niets een toptransfer nog echt in de weg te staan. Als Arsenal effectief de verwachte 41 miljoen euro op tafel legt, schrijft Club Brugge niet alleen geschiedenis, maar realiseert het ook de grootste verkoop uit zijn clubgeschiedenis.

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