Dit staat Anderlecht volgende week te wachten: dat ze de borst maar nat maken

Anderlecht speelt volgende week de volgende kwalificatieronde voor de Europa League tegen het Griekse PAOK. En ja, dat is een stadion om schrik van te hebben. We zijn er al eens geweest en nergens is de sfeer zo uitermate vijandig als in het Toumba Stadium.

PAOK: weinig titels, maar één seizoen dat in de annalen staat

PAOK uit Thessaloniki is niet het Griekse machtshuis dat Olympiakos, Panathinaikos of AEK zijn. In totaal won de club slechts vier landstitels, waarvan twee recent: 2018-2019 en 2023-2024. Toch is één seizoen in het collectieve geheugen van de Griekse voetbalfans gebeiteld.

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Het kampioenschap van 2018-19 verdient bijna een aparte pagina in elk boek over onderdogverhalen. PAOK begon dat seizoen met een straf van twee punten door een rechterlijke beslissing (meer daarover hieronder). Ondanks dat werden ze kampioen met vijf punten voorsprong op Olympiakos, bleven ze ongeslagen en pakten ze ook de beker: de zeldzame dubbel die toont hoe sterk het collectief toen was.

De Savvidis-affaire: een president die niet onopgemerkt blijft

De straf waarmee PAOK dat voorseizoen werd geconfronteerd, was het directe gevolg van een incident waarvan de beelden nog vaak terugkeren op compilaties van bizarre voetbalmomenten. In maart 2018 stapte eigenaar Ivan Savvidis het veld op, duidelijk geagiteerd na een scheidsrechtersbeslissing tijdens een topper met AEK Athene — en hij droeg daarbij een pistool. De gebeurtenis schudde het Europese voetbal wakker.

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Dat voorval leverde PAOK een puntenaftrek op in 2017-18, en twee startpuntenverlies voor het volgende seizoen. Savvidis kreeg stadionverbod voor drie jaar. De man zelf heeft een kleurrijke achtergrond: geboren in de toenmalige Sovjet-Unie, ooit voorzitter van FK Rostov, sinds 2012 eigenaar van PAOK, en vaak genoemd als een bondgenoot van Vladimir Poetin. Zijn betrokkenheid zorgt voor headlines, maar onder zijn bewind won PAOK ook meerdere trofeeën.

De Toumba: vuur en identiteit

De sfeer rond PAOK is onlosmakelijk verbonden met de stad en haar geschiedenis. De club ontstond uit de gemeenschap van Grieks-Constantinopelaren na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk; de naam herinnert daaraan: Panthessaloníkios Athlitikós Ómilos Konstantinoupolitón — de club van de Constantinopolitaniërs.





Het Toumba-stadion, sinds 1959 de thuishaven van PAOK, is niet het modernste complex in Griekenland, maar qua ambiance doet het geen enkele concessie. Een uitwedstrijd in Thessaloniki loopt vaak uit op een 90 minuten durende stormloop van geluid en intensiteit — een factor die bezoekers zoals RSC Anderlecht in hun voorbereiding moeten meenemen.

Vorige seizoen leed de club een tragedie die Europa schokte: een busje met tien PAOK-supporters raakte betrokken bij een zwaar ongeval in Roemenië terwijl ze op weg waren naar Lyon voor een Europa League-wedstrijd. Zeven supporters kwamen om het leven; geen enkele fan reisde verder naar de wedstrijd. Het incident liet diepe wonden achter in de fanschare.

Geen overvloed aan sterren, maar genoeg kopstukken

De spelerskern van PAOK bevat weinig name-brand sterren in hun topjaren, maar wel ervaren krachten die het elftal dragen. Taison, de Braziliaanse oud-international (8 caps) en ex-Shakhtar-vedette, brengt nog altijd creativiteit en linkerbeen, al is hij met 38 jaar geen jonge explosie meer.

Andere namen die herkenning oproepen: Jonjoe Kenny, die Engelse fans kent van zijn tijd in de Premier League, en Baba Rahman, 52-voudig Ghanees international en ex-Chelsea-verdediger, die niet altijd een vaste plek heeft. Soualiho Meïté, bekend van Zulte Waregem, kampt met blessureleed, net als spits Fedor Chalov.

De grootste bedreiging: Giannis Konstantelias

Voor RSC Anderlecht is de grootste individuele dreiging waarschijnlijk een speler uit eigen kweek: Giannis Konstantelias. De 23-jarige linkspoot was vorig seizoen PAOKs topschutter en vormde vaak het knelpunt in beslissende fases. Tegen Dynamo Kiev nam hij het lot op zich in de beslissende confrontaties: doelpunt en assist in de heenwedstrijd (3-2), daarna twee goals in de terugwedstrijd (2-0).

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Konstantelias is volgens Transfermarkt de duurste speler van de selectie (ongeveer 22 miljoen). Opmerkelijk: in 2022 werd hij nog uitgeleend aan AS Eupen, waar hij acht anonieme optredens had op het Kehrwegstadion. Sinds zijn terugkeer speelde hij 188 wedstrijden voor PAOK, scoorde 44 keer en gaf 26 assists. Intussen kwam hij ook uit voor Griekenland (18 caps, 4 goals). Die ontwikkeling maakt hem het strategische middelpunt van PAOK.

Wat Anderlecht kan verwachten

PAOK is geen team dat leunt op één superster, maar wel op collectieve ervaring, hongerige talenten en een thuisbasis die intens kan aanvoelen als een vijandelijke storm. Anderlecht zal Konstantelias moeten neutraliseren, de creativiteit van oudere kopstukken beperken en psychologisch voorbereid moeten zijn op de 12e man die Toumba biedt.

Wie die balans vindt tussen defensieve stabiliteit en snelle omschakeling kan een goede kans maken. Tegen PAOK draait het vaak om details: een klein foutje wordt in Thessaloniki zelden vergeven.