OFFICIEEL: Lommel slaat opnieuw toe en huurt tweede speler van Manchester City

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Lommel slaat opnieuw toe en huurt tweede speler van Manchester City
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Lommel SK haalt opnieuw versterking bij Manchester City. Isaiah Dada-Mascoll wordt voor één seizoen gehuurd en moet in de Challenger Pro League zijn eerste echte stappen bij een eerste ploeg zetten. De 20-jarige Engelsman kan vooral als verdedigende middenvelder uit de voeten.

Lommel SK heeft opnieuw gebruikgemaakt van de nauwe banden met Manchester City. De Limburgers huren Isaiah Dada-Mascoll voor één seizoen van de Engelse topclub. De 20-jarige middenvelder sluit meteen aan en moet in de Challenger Pro League zijn eerste stappen in het seniorenvoetbal zetten.

Dada-Mascoll is een Engelsman met Nigeriaanse roots en doorliep de jeugdopleiding van Manchester City. Hij kwam er uit voor de U18 en U21, maar maakte nog geen officiële minuten voor de hoofdmacht. Zijn voorkeur gaat uit naar een rol als verdedigende middenvelder, al kan hij ook op andere defensieve posities worden ingezet.

Eerst getest, daarna vastgelegd

Lommel kende de speler al voor de transfer werd afgerond. Dada-Mascoll trainde tijdens de voorbereiding enkele dagen mee, waardoor de sportieve staf hem van dichtbij kon beoordelen. Sportief directeur Jeffrey van As gaf aan dat die periode volstond om overtuigd te raken van zijn kwaliteiten en polyvalentie.

Voor de middenvelder is de uitleenbeurt een kans om voor het eerst een seizoen bij een eerste ploeg af te werken. In de jeugd van City speelde hij op hoog niveau, maar de stap naar het eerste elftal bleef uit. Bij Lommel krijgt hij uitzicht op meer speelminuten en een duidelijke rol.

Manchester City stuurt opnieuw talent naar Lommel

Dada-Mascoll is niet de enige speler die deze zomer vanuit Manchester in het Soevereinstadion belandt. Ook Sverre Nypan wordt voor één seizoen uitgeleend aan Lommel. Het profiel van de Noor is echter volledig anders: Nypan heeft al een marktwaarde van dertien miljoen euro en kwam uit voor de nationale ploeg.

Met beide huurdeals kiest Lommel opnieuw voor jonge spelers uit de City Football Group. Dada-Mascoll moet vooral defensieve stabiliteit en extra opties op het middenveld brengen. Voor Manchester City is het een kans om een jeugdproduct ervaring te laten opdoen in het profvoetbal.

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