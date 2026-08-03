Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 3 reacties
Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het lijkt stilaan einde verhaal voor Cisse Sandra bij Club Brugge. De 22-jarige middenvelder beschikt nog over een contract tot de zomer van 2027, maar een verlenging is niet aan de orde. Hij kan er niet genoeg speelminuten verzamelen.

Johan Walckiers

Westerlo rondt komst van Cisse Sandra bijna af

De transfer van Cisse Sandra naar Westerlo zit in de allerlaatste fase. De 22-jarige middenvelder van Club Brugge staat op een zucht van een overstap naar Het Kuipje. Enkel de laatste handtekeningen ontbreken nog om de deal officieel af te ronden.

Sandra had bij de landskampioen nog een contract voor één seizoen, maar een verlenging zat er niet meer in. Bij Westerlo krijgt hij uitzicht op veel meer speelminuten en hoopt hij zijn carrière opnieuw een stevige boost te geven.

Het lijkt stilaan einde verhaal voor Cisse Sandra bij Club Brugge. De 22-jarige middenvelder beschikt nog over een contract tot de zomer van 2027, maar een verlenging is niet aan de orde. Hij kan er niet genoeg speelminuten verzamelen.

Daardoor groeit de kans dat blauw-zwart deze zomer meewerkt aan een transfer, met Westerlo als belangrijkste kandidaat. De Kemphanen hebben concrete interesse in Sandra en de gesprekken tussen beide partijen verlopen positief.

Op weg naar Westerlo

Een definitief akkoord is er nog niet, maar alle betrokkenen bekijken de mogelijkheden. Voor Club Brugge is het bovendien hét moment om nog een transfersom te ontvangen. Blijft Sandra, dan dreigt hij volgend jaar transfervrij te vertrekken.

Het jeugdproduct van Club Brugge gold jarenlang als een van de grootste talenten van de club. Philippe Clement liet hem in 2021 zelfs debuteren in de Champions League tegen het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. Toch slaagde Sandra er nooit in om definitief door te breken in de hoofdmacht.

Sandra wou zich bewijzen bij Club Brugge

Na uitleenbeurten aan Excelsior en Willem II keerde hij vorige zomer fysiek sterker terug naar Brugge. Vastberaden om zijn kans te grijpen, weigerde hij nog een nieuwe uitleenbeurt. Die kans kwam er echter nauwelijks. Met Raphael Onyedika, Hans Vanaken en Aleksandar Stankovic stond het Brugse middenveld grotendeels vast, waardoor speelminuten schaars bleven.

Lees ook... Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

Toch gaf Sandra zich nooit gewonnen. Ook toen hij onder Ivan Leko een tijd uit de selectie verdween, bleef hij hard werken. Die professionele ingesteldheid werd uiteindelijk beloond met nieuwe kansen tijdens de play-offs, waarin hij opnieuw enkele basisplaatsen kreeg.

Ondanks die heropleving lijkt zijn toekomst niet langer in het Jan Breydelstadion te liggen. De concurrentie op het middenveld is alleen maar groter geworden, met onder meer Félix Lemaréchal, Hugo Vetlesen en zomeraanwinst Cheveyo Tsawa als extra opties voor Leko.

Voor Westerlo kan Sandra dan weer een interessante versterking worden. De club heeft de voorbije jaren een reputatie opgebouwd als ideale tussenstap voor jonge spelers die op zoek zijn naar veel speelminuten en zich opnieuw in de kijker willen spelen. 

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Westerlo
Cisse Sandra

Meer nieuws

Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

11:15
Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

13:30
6
Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

15:26
4
Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

15:30
Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen

Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen

14:30
5
Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

15:00
Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

12:21
2
Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

12:00
OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

12:57
1
OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

10:21
5
Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

12:30
3
Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

09:15
2
Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

11:30
6
Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

09:00
UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

11:00
6
Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge) spreekt zich uit na opvallende transfer naar Barcelona

Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge) spreekt zich uit na opvallende transfer naar Barcelona

08:00
Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

09:30
1
Jess Thorup haalt opvallend lichtpunt uit moeilijke test van Genk

Jess Thorup haalt opvallend lichtpunt uit moeilijke test van Genk

08:30
1
Timmy Simons hakt keepersknoop door bij OH Leuven

Timmy Simons hakt keepersknoop door bij OH Leuven

08:15
4
KVC Westerlo neemt opvallend besluit: speler wordt trainer

KVC Westerlo neemt opvallend besluit: speler wordt trainer

22:00
Ajax-coach reageert heel eerlijk op nakende toptransfer van Mika Godts

Ajax-coach reageert heel eerlijk op nakende toptransfer van Mika Godts

07:20
Waarom de Belgen op het WK al heel wat pech hebben gehad Analyse

Waarom de Belgen op het WK al heel wat pech hebben gehad

07:00
7
'Standard wil meerdere deals van Anderlecht kapen'

'Standard wil meerdere deals van Anderlecht kapen'

23:00
5
Code rood: 'Stevige Engelse interesse in opvallende speler KAA Gent'

Code rood: 'Stevige Engelse interesse in opvallende speler KAA Gent'

22:30
5
'Gewilde winger Club Brugge speelt het hard en traint niet meer mee'

'Gewilde winger Club Brugge speelt het hard en traint niet meer mee'

19:30
15
'Club Brugge speelt het hard, maar moet nog steeds opletten'

'Club Brugge speelt het hard, maar moet nog steeds opletten'

16:30
46
KRC Genk tankt vertrouwen, Lierse haalt de voorslaghamer boven

KRC Genk tankt vertrouwen, Lierse haalt de voorslaghamer boven

21:30
7
DONE DEAL: ex-speler STVV en Mechelen verlaat Anderlecht voor buitenlands avontuur

DONE DEAL: ex-speler STVV en Mechelen verlaat Anderlecht voor buitenlands avontuur

21:00
Deal nakend: 'Club Brugge schakelt meteen en legt heel veel miljoenen op tafel'

Deal nakend: 'Club Brugge schakelt meteen en legt heel veel miljoenen op tafel'

18:00
5
DONE DEAL: Vitor Bruno krijgt opmerkelijke versterking bij Anderlecht

DONE DEAL: Vitor Bruno krijgt opmerkelijke versterking bij Anderlecht

20:30
2
Spectaculaire terugkeer in de maak voor Club Brugge?

Spectaculaire terugkeer in de maak voor Club Brugge?

18:30
2
OFFICIEEL: Club Brugge haalt opnieuw miljoenen op, maar is sterkhouder kwijt

OFFICIEEL: Club Brugge haalt opnieuw miljoenen op, maar is sterkhouder kwijt

02/08
5
Live transfernieuws 2/8: Gyrano Kerk heeft een nieuwe ploeg gevonden

Live transfernieuws 2/8: Gyrano Kerk heeft een nieuwe ploeg gevonden

20:00
'Union SG gaat het opnieuw doen en ferm verrassen met vierdeklasser'

'Union SG gaat het opnieuw doen en ferm verrassen met vierdeklasser'

19:00
2
Titelstrijd in JPL nu al beslist? "Mijlenver voor de rest"

Titelstrijd in JPL nu al beslist? "Mijlenver voor de rest"

02/08
14
Oefenmatch verraadt groot nieuws bij Antwerp, wat deden STVV, Charleroi en Beveren?

Oefenmatch verraadt groot nieuws bij Antwerp, wat deden STVV, Charleroi en Beveren?

17:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen Bemmer Bemmer over UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen Allé Maurice Allé Maurice over 'Gewilde winger Club Brugge speelt het hard en traint niet meer mee' Joe Joe over Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Anderlecht en STVV kennen mogelijke laatste horde richting Europa, ook Union weet al wat volgt JaKu JaKu over Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen LD 007 LD 007 over 'Standard wil meerdere deals van Anderlecht kapen' Olympia86 Olympia86 over OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger FCBalto FCBalto over Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League Union 60 Union 60 over Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved