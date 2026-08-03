Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond

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Het lijkt stilaan einde verhaal voor Cisse Sandra bij Club Brugge. De 22-jarige middenvelder beschikt nog over een contract tot de zomer van 2027, maar een verlenging is niet aan de orde. Hij kan er niet genoeg speelminuten verzamelen.