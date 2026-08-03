Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge) spreekt zich uit na opvallende transfer naar Barcelona

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge) spreekt zich uit na opvallende transfer naar Barcelona
Foto: © photonews
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Jesse Bisiwu heeft zijn eerste interview als speler van FC Barcelona gegeven. De 18-jarige Belg maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar Catalonië, zonder ooit een officiële minuut voor de A-ploeg van blauw-zwart te hebben gespeeld.

Bij Barça tekende de flankaanvaller een contract tot juni 2031. Zijn eerste dagen bij de club zijn volgens Bisiwu bijzonder positief verlopen. "Het voelt geweldig. Iedereen heeft me heel goed ontvangen. Het voelt hier als één grote familie. Ook de trainer heeft me meteen een warm welkom gegeven", vertelde hij aan de pers.

Klaar voor elke opdracht van Flick

De jonge Belg heeft intussen al met Hansi Flick gesproken over zijn mogelijke rol. Bisiwu wil zich niet vastpinnen op één specifieke positie. "Ik zal alles doen wat hij van mij vraagt. Voor mij is het heel eenvoudig: wanneer hij mij nodig heeft, zal ik hard werken en klaarstaan."

Bisiwu omschrijft zichzelf als een speler die graag aan de bal is en de rechtstreekse confrontatie opzoekt. "Ik voel me comfortabel met de bal aan de voet en hou ervan om één-tegen-éénsituaties aan te gaan en mijn tegenstander op te zoeken."

De overstap naar Barcelona komt opvallend vroeg in zijn carrière. Bij Club Brugge brak hij nog niet door in de hoofdmacht, maar de Spaanse topclub legde hem wel meteen langdurig vast. Dat Barcelona bekendstaat om het kansen geven aan jonge spelers, speelde mee in zijn beslissing.

Raphinha als voorbeeld

"Ik ben hier om de volgende jonge speler te zijn die zich bij Barcelona kan ontwikkelen. Ik wil alles geven voor deze club", verklaarde Bisiwu.

Als voorbeeld op zijn positie noemt hij Raphinha. "Hij is een heel goede speler en iemand naar wie ik opkijk." Ook over Lamine Yamal sprak Bisiwu vol bewondering. "Lamine is uiteraard een heel bijzondere speler. Ik denk dat iedereen zijn kwaliteiten kent."

Bisiwu begint zo aan zijn eerste buitenlandse avontuur zonder ervaring in de A-ploeg van Club Brugge. In Barcelona wil hij zich via hard werk tonen en beschikbaar zijn waar Flick hem nodig heeft.

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Jesse Bisiwu

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