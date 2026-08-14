Johan Boskamp haalt uit naar Union SG na zinderende uitschakeling

Union SG greep naast de Champions League na een spectaculaire tweeluik tegen Bodø/Glimt. Johan Boskamp genoot van de wedstrijden, maar vindt dat de Brusselse club na de uitschakeling te makkelijk naar de scheidsrechter wees.

Spectakelstuk in Noorwegen

Union SG moest na twee bijzonder spannende wedstrijden afscheid nemen van de Champions League. Tegen Bodø/Glimt werd het uiteindelijk 6-5 over beide duels, waardoor de Noorse kampioen doorstootte en Union verder moet in de Europese competitie.

De wedstrijden leverden spektakel, doelpunten en een flinke dosis spanning op. Union toonde bovendien de nodige veerkracht, iets wat ook Boskamp kon waarderen. Toch bleef bij de Nederlandse voetbalanalist vooral de reactie na de uitschakeling hangen.

Boskamp begrijpt kritiek niet

Volgens Boskamp was het begrijpelijk dat Union teleurgesteld was, maar ging de club volgens hem te ver door de scheidsrechter nadrukkelijk verantwoordelijk te stellen voor het mislopen van de volgende ronde.

“Nee, maar ik heb wel enorm genoten van die twee wedstrijden. Vooral dan van de goals en de veerkracht bij Union”, zegt Boskamp in Het Belang van Limburg.

Daarmee maakt hij duidelijk dat hij de prestaties van Union wel degelijk waardeert. De ploeg bleef overeind in een bijzonder hectisch tweeluik en bleef tot het einde strijden voor kwalificatie.





Onnodig

De kritiek van Boskamp richt zich dus niet op het voetbal van Union, maar op de manier waarop de club na afloop naar de arbitrage wees. Hij vindt dat het te gemakkelijk is om een uitschakeling af te schuiven op beslissingen van de scheidsrechter.

“Alleen vind ik het te makkelijk dat ze na de wedstrijd de scheidsrechter alle schuld in de schoenen schoven. Dat vond ik onnodig”, stelt Boskamp.

Volgens hem moet Union ook naar zichzelf kijken. In een tweeluik dat zo dicht bij elkaar ligt, kunnen verschillende momenten uiteindelijk het verschil maken. De arbitrage volledig verantwoordelijk stellen vindt hij daarom niet terecht.

VAR had kunnen ingrijpen

Boskamp verwijst bovendien naar de aanwezigheid van de VAR. Volgens hem was het niet logisch om de scheidsrechter zo zwaar aan te rekenen als de fouten werkelijk zo duidelijk waren geweest als Union beweerde. “Als hij echt zo zwaar in de fout was gegaan, dan had de VAR hem wel teruggefloten”, aldus Boskamp.