Leko noemt namen van mogelijke vertrekkers, maar maakt wel duidelijk statement

Club Brugge wacht nog een spannende laatste fase van de transferperiode. Ivan Leko bevestigt dat verschillende sterkhouders interesse genieten, maar hoopt dat de jonge talenten van blauw-zwart ook na de transferdeadline nog in Brugge rondlopen.

Interesse in meerdere talenten

Ivan Leko kreeg tijdens zijn persconferentie uitgebreid vragen over de transferzomer. De Club Brugge-coach noemde daarbij verschillende spelers die belangstelling genieten van andere clubs. Onder meer Nicolo Tresoldi, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe en Carlos Forbs worden gevolgd.

Volgens Leko is het voor Club tegelijk een compliment én een potentieel probleem. De jonge spelers hebben zich voldoende laten opmerken om de aandacht van grotere clubs te trekken. “We praten veel met de spelers. Ik ben trots dat ze in de belangstelling staan, al weten we niet altijd wat er nu juist klopt of niet”, zei Leko, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

De benadrukt wel dat de spelers professioneel omgaan met de belangstelling. Dat is belangrijk, want Club wil sportief zo sterk mogelijk voor de dag komen.

Leko wil kern bij elkaar houden

Club Brugge heeft duidelijke ambities voor het nieuwe seizoen. De Bruggelingen willen beter presteren dan vorig jaar en daarvoor is volgens Leko een sterke en stabiele selectie noodzakelijk.

“We zijn heel ambitieus. Van de president en het bestuur tot ikzelf, de staf en de spelers. We willen beter zijn dan vorig jaar”, aldus. Daarbij rekent de coach duidelijk op zijn jonge talenten. Een vertrek van één of meerdere spelers die vandaag als belangrijk worden beschouwd, zou de sportieve plannen kunnen doorkruisen.





Grote bedragen maken beslissing moeilijk

Toch beseft Leko dat Club Brugge niet in een eenvoudige positie zit wanneer er grote transferbedragen op tafel komen. Voetbalclubs moeten immers ook rekening houden met de economische realiteit van een transfer.

“Wanneer zo’n bedragen op tafel komen, is het altijd moeilijk”, geeft Leko toe. Voor Club wordt het dus zaak om de komende weken de juiste balans te vinden tussen sportieve ambitie en financiële belangen.

Blijven

Leko maakt uiteindelijk vooral duidelijk wat hij zelf wil. Hij wil zijn talenten behouden en met dezelfde kern verder bouwen. De trainer ziet potentieel in de spelers die momenteel belangstelling genieten en hoopt dat ze niet vertrekken. “Ik hoop dat onze jonge talenten begin september hier nog zullen zijn”, zegt de Club-coach nog als statement.

De komende weken worden daardoor cruciaal. De dossiers van Tresoldi, Seys, Forbs en Sabbe kunnen nog voor beweging zorgen, terwijl Club zelf eveneens naar versterking blijft kijken. Tot de transferdeadline blijft de Brugse mercato dus bijzonder spannend.