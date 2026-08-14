Vertrekker Club Brugge klapt uit de biecht over exit: "Het was genoeg geweest"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Vertrekker Club Brugge klapt uit de biecht over exit: "Het was genoeg geweest"
Foto: © photonews
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Bjorn Meijer is geen speler meer van Club Brugge. Na jaren van trouwe dienst trok de linksachter naar het Italiaanse Sampdoria. Bij de Nederlandse tak van ESPN praat hij openlijk over zijn transfer.

Meijer was toe aan iets nieuws

Meijer verruilde in 2022 FC Groningen voor Club Brugge. In Brugge zou hij het nodige blessureleed kennen, waardoor hij niet altijd een onbetwiste starter was. Het afgelopen seizoen stond hij amper in de basis. Sampdoria werpt hem nu een reddingsboei toe. Die nam Meijer met plezier aan.

"Soms voel je dat je toe bent aan iets nieuws", vertelt hij bij ESPN. "En dat was deze zomer zeker het geval. Toen dit voorbij kwam, was ik snel om." Meijer gaat aan de slag in de Serie B. Op het eerste gezicht een opvallende move, zeker omdat Sampdoria niet zo lang geleden zelfs naar de Serie C dreigde te zakken.

Sampdoria is een grote club

"Dat was natuurlijk wel de eerste gedachte die ik had", gaat Meijer verder. "Alleen was het vanuit beide kanten - tussen Brugge en mij - genoeg geweest. Ik heb toen een gesprek gehad. Toen werd wel duidelijk dat het niet zomaar om de Serie B ging, maar dat het echt om de club Sampdoria gaat. Dat is gewoon een ongelooflijk grote club."

Meijer begreep pas echt hoe groot Sampdoria is toen hij in Genoa was. Het project en de ambitie van de club spreken hem aan. Hij wil samen met de club werken aan de terugkeer naar de Serie A.

Meijer bleef een "anders" laatste jaar

Meijer speelde uiteindelijk vier seizoenen voor Club Brugge. "Er is ontzettend veel gebeurd", blijkt hij terug. "In het begin, de eerste twee jaar, heb ik eigenlijk alles gespeeld. Toen kwam er een lange knieblessure, wat moeilijk was. Vorige zomer leek ik weg te gaan, maar dat ging toch niet door. Dus dat laatste jaar voelt dan anders."

Een terugkeer naar Nederland lag niet op tafel. Meijer heeft naar eigen zeggen niet gesproken met Nederlandse clubs, al had hij daar wel voor opengestaan. Hij voelt zich momenteel goed en fit en heeft nu vooral heel veel goesting om officiële wedstrijden te spelen. Sampdoria haalt dus een uiterst gemotiveerde kracht binnen. Dat mag duidelijk zijn.

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