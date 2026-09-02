📷 Sam Kerkhofs dropt stevig bommetje over transferperiodes

De zomermercato is in België nog niet helemaal voorbij, terwijl in verschillende Europese topcompetities de transferperiode wel al is afgesloten. Waarom bestaan die verschillen eigenlijk? En zou één Europese deadline niet veel logischer zijn?

Waarom landen hun eigen kalender bepalen

Transferperiodes worden niet door één Europese voetbalinstantie op exact dezelfde manier vastgelegd. Nationale bonden en professionele competities bepalen binnen de internationale regels wanneer clubs spelers kunnen registreren. Daardoor kunnen begin- en einddata verschillen.

Dat heeft ook een praktische reden. Competities hebben hun eigen kalender, economische belangen en afspraken met clubs. Bovendien moeten transfers aansluiten bij de internationale regelgeving rond spelersregistratie. Een competitie kan dus niet zomaar onbeperkt een transferperiode openhouden.

Toch levert het systeem een opvallende situatie op: een competitie kan al volop bezig zijn terwijl clubs nog spelers kunnen aantrekken en verkopen. Dat is precies wat de discussie over de transferdeadline opnieuw heeft aangewakkerd.

België loopt langer door dan de grote competities

In 2026 is het verschil opvallend. De Premier League opende de zomertransferperiode op 15 juni en sloot die op 1 september om 23 uur Britse tijd. Ook Duitsland stopte eerder: de Bundesliga sloot op 31 augustus om 20 uur Belgische tijd. Italië en Frankrijk sloten op 1 september om 20 uur, terwijl Spanje tot 23.59 uur doorging.België hanteert dit jaar 3 september 23.59 uur als sluitingsdatum. Daardoor kunnen Belgische clubs opnieuw spelers aantrekken nadat de meeste grote Europese competities al dicht zijn.

Kerkhofs vindt het systeem maar vreemd

Die situatie roept vragen op. Sam Kerkhofs, ondernemer en mede-eigenaar van Sporting Hasselt, stelde op X dat het eigenlijk logischer zou zijn om de transferdeadline vóór de start van de competitie te leggen.





“We vinden het allemaal heel normaal, maar eigenlijk zou de transferdeadline vóór speeldag 1 moeten liggen”, schrijft Kerkhofs.

Hij vindt het vreemd dat clubs een competitie beginnen met een selectie die daarna nog wekenlang kan veranderen. “Beginnen aan een competitie terwijl clubs nog wekenlang hun ploeg kunnen verbouwen, blijft eigenlijk een vreemd systeem. Moet Europees herbekeken worden”, klinkt het verder.

Zijn redenering is eenvoudig: supporters, trainers en spelers weten bij de eerste speeldag nog niet noodzakelijk hoe de definitieve selectie eruit zal zien.

Eén Europese deadline: oplossing of nieuwe problemen?

Een uniforme Europese transferperiode klinkt aantrekkelijk. Alle clubs zouden vóór de eerste competitiewedstrijden hun selectie moeten vastleggen. Dat zou meer duidelijkheid geven en voorkomen dat spelers na enkele speeldagen nog van competitie veranderen.

Maar één deadline zou ook nieuwe problemen creëren. Competities beginnen niet allemaal op hetzelfde moment en landen hebben verschillende kalenderindelingen. Bovendien zou een Europese afspraak alleen werken wanneer alle betrokken voetbalbonden zich eraan houden.

Toch blijft de discussie relevant. De verschillen van 2026 tonen hoe vreemd het systeem kan worden: in Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje is de zomermercato dicht, terwijl Belgische clubs na de eerste weken van de competitie opnieuw spelers kunnen aantrekken. Een Europese deadline vóór de eerste speeldag zou het voetbal in elk geval een stuk overzichtelijker maken.