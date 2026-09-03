Anderlecht heeft plots een luxeprobleem van formaat

Anderlecht heeft zich deze zomer stevig geroerd op de transfermarkt. Met de drie nieuwe aanwinsten die gisteren nog werden binnengehaald, staat de teller op tien zomerse versterkingen. Het resultaat is indrukwekkend, maar tegelijk ook confronterend: Vitor Bruno beschikt inmiddels over een kern van 31 spelers. En dat betekent onvermijdelijk dat er heel wat spelers naast de wedstrijdselectie zullen vallen.

Dat is misschien wel de keerzijde van de transferambitie van paars-wit. Anderlecht heeft duidelijk gekozen voor kwaliteit en concurrentie. Met Marten Winkler, Oliver Antman, Tawfik Bentayeb, Lukas Ambros, Roméo Amane en Thelo Aasgaard kwamen er spelers bij die niet gehaald zijn om maandenlang op de bank te zitten.

Integendeel: gezien hun transfersommen, reputatie of profiel is de verwachting dat verschillende nieuwkomers op korte termijn een basisplaats zullen opeisen. Anderlecht heeft daarmee in een paar maanden tijd bijna een compleet nieuwe ploeg gebouwd. En voor sommige spelers uit de bestaande kern is dat bijzonder slecht nieuws.

Bertaccini dreigt helemaal uit beeld te verdwijnen

Neem Adriano Bertaccini. De aanvaller was vorig seizoen al niet altijd zeker van zijn plaats en ziet de concurrentie nu alleen maar toenemen.

Met Sikan en Cvetkovic lopen er al twee aanvallers rond die hoger in de pikordestaan. Daar kwamen Winkler, Antman en Bentayeb nog bij. En dan zijn er ook nog de jongeren Nga Kana, Onia Seke en Ojea die aan de deur kloppen. Dat zijn acht spelers voor drie posities.

Bertaccini zit daar dus middenin, maar niet bepaald aan de goede kant van de hiërarchie. Als hij vandaag niet vertrekt, dreigt hij niet alleen weinig speelminuten te krijgen. Het is zelfs niet ondenkbaar dat hij buiten de wedstrijdselectie valt.



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Dat is hard voor een speler waarvoor Anderlecht nog altijd een transfersom van enkele miljoenen betaalde. Maar voetbal is soms meedogenloos: een nieuwe trainer, nieuwe transfers en een gewijzigde hiërarchie kunnen ervoor zorgen dat een speler in enkele maanden tijd van belangrijke aanwinst naar overbodige kracht evolueert.

Stroeykens zit in een gelijkaardige situatie

Ook Mario Stroeykens lijkt een slachtoffer van de transferpolitiek te worden. Zijn situatie is op zich nog opvallender. Stroeykens is een speler die Anderlecht jarenlang als een belangrijk talent naar voren schoof en die al op jonge leeftijd zijn debuut maakte. Toch heeft hij onder Vitor Bruno nauwelijks een sportief perspectief gekregen.

En ondertussen werd de concurrentie op zijn posities alleen maar groter. Anderlecht haalde met Thelo Aasgaard nog een creatieve middenvelder en trok met Roméo Amane eveneens een speler aan voor het middenveld. Daar lopen ook Lukas Ambros en Enric Llansana rond, terwijl Marco Kana tot nu toe altijd basisspeler was. Jongeling Noah Kalonji klopt bovendien nadrukkelijk op de deur.

Stroeykens moet dus niet alleen concurreren met spelers die al aanwezig waren. De club heeft bewust extra kwaliteit gehaald op de positie waarop hij normaal gezien zijn minuten moet verzamelen.

Het is veelzeggend dat Vitor Bruno gisteren nog aangaf dat het hem frustreert dat hij er voorlopig niet in slaagt het beste uit Stroeykens te halen. De coach kent de kwaliteiten van de middenvelder nochtans maar al te goed. Toen Bruno met Porto tegen Anderlecht speelde, behoorde Stroeykens volgens hem zelfs tot de spelers waarvoor zijn staf het meest waakzaam moest zijn.

Dat dezelfde speler vandaag voor zijn plaats moet vechten, zegt veel over hoe snel de situatie kan veranderen.

En dan is er nog Lucas Hey

Ook Lucas Hey lijkt het kind van de rekening te worden. Anderlecht huurde Andrew Omobamidele om de defensie extra opties te geven. Daardoor wordt het voor Hey nog moeilijker om zich in de wedstrijdselectie te knokken. Met de bestaande verdedigers én jongeren als Kaïs Barry en Zoumana Keita is de concurrentie groot.

Dat is het bredere probleem waarmee Anderlecht nu geconfronteerd wordt: de club heeft niet alleen een kwalitatief sterkere kern samengesteld, maar ook een kern die eigenlijk te groot is om iedereen tevreden te houden.

De UEFA-lijst kan bovendien nog enigszins anders worden samengesteld, maar in de competitie is het simpel: er kunnen twintig spelers op het wedstrijdblad. Met 31 spelers onder contract betekent dat dat er iedere week minstens elf spelers teleurgesteld zullen zijn. En dat zijn niet noodzakelijk alleen bankzitters.

Vitor Bruno moet nu harde keuzes maken

De grote vraag is dan ook hoe Vitor Bruno met die overvloed omgaat. Want een brede kern is een luxe zolang iedereen perspectief ziet. Zodra spelers beseffen dat ze structureel achteraan in de rij staan, kan diezelfde luxe een probleem worden.

De jongeren zullen vermoedelijk nog regelmatig tussen de A-kern en de Futures bewegen. Dat is ook noodzakelijk, want Anderlecht Futures is slecht aan het seizoen begonnen en kan sinds de nieuwe regelgeving bovendien degraderen. Die jongens zullen dus niet zomaar allemaal definitief naar de A-ploeg worden doorgeschoven.

Maar ze hebben wel iets veranderd: ze maken de concurrentie nog groter. Wanneer een noodsituatie ontstaat, staan er spelers klaar die hun kans willen grijpen en niet noodzakelijk minder hongerig zijn dan de gevestigde namen.

Dat maakt de situatie van Bertaccini, Stroeykens en Hey nog precairder. Anderlecht heeft deze zomer duidelijk gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. Alleen is het resultaat ironisch genoeg een kern geworden waarin de kwantiteit nu zélf een probleem vormt.

Tien nieuwe transfers hebben paars-wit een veel sterker potentieel gegeven. Maar ze hebben tegelijk de deur voor een aantal bestaande spelers bijna dichtgeduwd.