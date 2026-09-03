Opvallend: Charleroi vindt na twee maanden al oplossing voor overbodige zomertransfer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallend: Charleroi vindt na twee maanden al oplossing voor overbodige zomertransfer
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Na vier speeldagen heeft Séverin Nioule nog geen minuut gemaakt in de Jupiler Pro League. De 21-jarige Ivoriaanse flankaanvaller zit voorlopig vast in de ruime kern van Charleroi en de club wil vermijden dat hij maandenlang zonder speelminuten blijft. Daarom is er nu een oplossing gevonden: hij wordt voor het volledige seizoen uitgeleend aan Francs Borains, zonder aankoopoptie.

Nioule kwam deze zomer voor ongeveer 300.000 euro over van Häcken, maar speelde voorlopig nog niet voor de eerste ploeg in de competitie. Na vier speeldagen zat hij slechts één keer in de wedstrijdselectie, op bezoek bij Lommel. Die dag moest Mario Kohnen het zonder vier spelers uit zijn kern stellen. Sindsdien werd de Ivoriaan niet meer opgeroepen.

Afgelopen zondag kreeg hij wel speelminuten bij de U23 tegen Bergen, maar ook dat veranderde zijn situatie niet. Een doorbraak bij de Zebra’s lijkt op dit moment moeilijk, waardoor de club ervoor kiest hem elders ritme te laten opdoen.

Nioule trekt naar de Challenger Pro League

Bij Francs Borains moet Nioule meer aan spelen toekomen en opnieuw wedstrijdritme verzamelen. Zijn eerste maanden in België waren voorlopig te beperkt om echt een oordeel te vellen over zijn niveau.

Voor Francs Borains betekent zijn komst extra concurrentie en aanvallende opties. Nioule ligt bij Charleroi nog onder contract tot juni 2029. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde ongeveer 500.000 euro.

Europese ervaring bij Häcken

Vorig seizoen liet Nioule zich wel geregeld opmerken bij Häcken. In twintig wedstrijden scoorde hij zeven keer, waarvan vier doelpunten in de competitie.

Daarnaast vond de flankaanvaller ook de weg naar doel in de voorrondes van de Europa League. Die prestaties leverden hem uiteindelijk zijn transfer naar Charleroi op, maar voorlopig moet hij zijn Belgische doorbraak dus elders proberen af te dwingen.

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