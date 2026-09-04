Deschacht was bikkelhard voor Anderlecht: "Laat de mannen nu maar even spelen ..."

RSC Anderlecht won donderdagavond in eigen huis van KV Kortrijk. Op die manier kon het een minicrisis bedwingen. De manier waarop ze afgelopen weekend tegen Union SG helemaal afgemaakt werden heeft de analisten namelijk toch flink pijn gedaan.

"Het zijn jonge gasten, die gaan beter worden. Sibierski heeft ervoor gezorgd dat er iets staat achteraan. De ambitie? Ze moeten Club Brugge kietelen en zeker voor Union SG eindigen. Ze moeten zeker tweede eindigen."

Angel Redondo en Radja Nainggolan schoten nog net niet uit hun stoel: "Dat kan toch niet? Voor Union eindigen? Tweede worden? Dat klopt toch niet." Waarop Deschacht meteen terugprikte: "Zijn jullie neutraal of niet. Ze moeten Union uitdagen, punt. Als Anderlecht nog niet voor Union eindigt als Khalaili en Promise David vertrekken? Sorry ... Is dat zo raar dat ik dat zeg? We zien elkaar terug in mei ..."

Union SG was veel beter dan RSC Anderlecht afgelopen weekend

Het waren stevige woorden van Olivier Deschacht een paar weken geleden in Ongefilterd. Ondertussen is hij nog steeds diezelfde mening toegedaan, al wil hij toch hier en daar ook al een pleister op de wonde leggen - of de wonde duidelijk maken.

De match tegen Union SG was namelijk niet goed, besefte ook de analist. "We zijn vier speeldagen ver ... Rustig, op het gemak. Ik had wel niet gedacht dat ze Saliba gingen verkopen. Hem hebben ze gemist, want het middenveld was een drama", aldus Deschacht.

Werk aan de winkel voor RSC Anderlecht?

"Union was wel uitzonderlijk goed, dat had ik ook niet verwacht. Maar Club Brugge heeft ook nog veel werk, maar er moeten veel dingen veranderen bij Anderlecht. Dat is nu wel duidelijk. Als ik mis ben, dan ben ik mis. Gelukkig heeft iedereen een andere mening."





"Het is te braaf op het middenveld. Llansana kon niet mee vorig jaar en moet nu de ster worden ... Het is tijd om die youngsters even bij de Futures te zetten en de mannen even te laten spelen. We zijn nog niet september en het was tegen Kortrijk al van moeten."