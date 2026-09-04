OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

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Anderlecht heeft zijn middenveld opnieuw versterkt. Ilías Koutsoupiás is klaar voor een nieuw hoofdstuk in België nadat hij jarenlang ervaring opdeed in Italië. De 25-jarige Griek was donderdag al te zien in het Lotto Park en heeft intussen zijn transfer afgerond.