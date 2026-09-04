OFFICIEEL: OH Leuven haalt opvallende verdedigende versterking uit Italië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: OH Leuven haalt opvallende verdedigende versterking uit Italië
Foto: © photonews
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OH Leuven blijft zijn kern versterken en heeft met Alessandro Fontanarosa een nieuwe centrale verdediger beet. De 23-jarige Italiaan wordt voor één seizoen gehuurd van US Avellino. De Leuvenaars hebben in de overeenkomst ook een aankoopoptie opgenomen.

Fontanarosa is een linksvoetige centrale verdediger en moet OH Leuven extra mogelijkheden geven achterin. Voor hem wordt de overstap naar Den Dreef meteen een nieuwe ervaring: tot dusver speelde hij zijn volledige carrière in Italië.

De verdediger kreeg zijn opleiding bij Inter Milaan. Daar schopte hij het niet tot een vaste plaats in de eerste ploeg, maar hij mocht wel een jaar meetrainen met de A-kern. Fontanarosa noemt onder anderen Alessandro Bastoni en Nicolò Barella als spelers van wie hij in die periode veel heeft opgestoken, volgens de clubwebsite.

Ervaring opgebouwd in Serie B

Om speelminuten te verzamelen, werd Fontanarosa de voorbije jaren aan verschillende Italiaanse clubs uitgeleend. Zo bouwde hij behoorlijk wat ervaring op in de Serie B. In totaal staat zijn teller daar op 61 wedstrijden.

Vorig seizoen speelde hij voor US Avellino 1912, waar hij 25 keer in actie kwam. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 1,4 miljoen euro. Daarnaast doorliep hij verschillende Italiaanse nationale jeugdploegen. Bij OH Leuven krijgt hij nu de kans om zich voor het eerst buiten zijn thuisland te bewijzen.

OHL zocht specifiek linksvoetige verdediger

Sportief directeur Gyorgy Csepregi geeft aan dat de club gericht zocht naar versterking voor de defensie. “We waren nog op zoek naar een linksvoetige centrale verdediger”, klinkt het. Vooral snelheid en duelkracht stonden daarbij hoog op het verlanglijstje.

Fontanarosa zelf kijkt uit naar zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij omschrijft zichzelf als een verdediger die graag met de bal aan de voet speelt, maar tegelijk agressief wil verdedigen.

De Italiaan wordt in eerste instantie voor één seizoen gehuurd. OH Leuven kan daarna beslissen of het hem definitief wil overnemen. Zo krijgt Fontanarosa de komende maanden de kans om te tonen dat hij na zijn Italiaanse opleiding en ervaring in de Serie B ook in België een volgende stap kan zetten.

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