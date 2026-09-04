Van bekerwinnaar Union naar amateurclub: 21-jarige maakt opvallende carrièreswitch

Robbie Maes, voetbaljournalist
| Reageer
Van bekerwinnaar Union naar amateurclub: 21-jarige maakt opvallende carrièreswitch
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Hij speelde nog als prof bij bekerwinnaar Union en stond zelfs op het veld tegen PSV, maar kiest nu voor een opvallend nieuw hoofdstuk. De amper 21-jarige Mateo Delph gaat aan de slag bij THES Sport.

Delph zette zijn eerste voetbalstappen bij het lokale Eigenbrakel. Op zijn tiende maakte hij samen met zijn tweelingbroer de overstap naar Sporting Charleroi. Na een korte passage bij KRC Genk keerde hij terug naar de Zebra's, om vervolgens op zijn vijftiende bij Union terecht te komen.

Droom komt uit bij Union

Voor Delph was de overstap naar Union veel meer dan zomaar een transfer. Hij was al van jongs af aan een grote fan van de club en droomde ervan om er ooit zelf te spelen. "Dat was een droom, want ik ben altijd een fervent supporter geweest", klinkt het bij Delph in Het Nieuwsblad.

Enkele jaren later werd die droom werkelijkheid. De flankspeler schopte het tot de eerste ploeg en kreeg bij de Brusselse club zelfs een profcontract voor 2,5 seizoenen. Een doorbraak op het hoogste niveau bleef echter uit.

"Ik hoopte op kansen, maar het is heel moeilijk voor een jonge speler van de club om in het eerste elftal te geraken", zegt Delph. Toch kreeg hij wel een voorproefje van het grote werk. In augustus vorig jaar speelde hij nog met het eerste elftal van Union tegen PSV.

Nieuwe uitdaging

Uiteindelijk besloot Delph dat het tijd was voor een nieuwe stap in zijn carrière. “Dat past simpelweg niet binnen hun beleid. Union koopt vooral spelers. Daarom ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en dat werd THES.”

Er waren nochtans meerdere mogelijkheden. "Er was ook interesse van enkele Franstalige clubs uit Eerste Afdeling en even keek ik zelfs richting Spanje. Daar waren enkele profclubs uit derde divisie die interesse toonden, maar een overgang werd door administratieve problemen bemoeilijkt."

Bij THES Sport wacht Delph een nieuwe omgeving. Ondanks het feit dat hij amper Nederlands spreekt, voelt hij zich naar eigen zeggen snel thuis.

Intussen probeert de jonge flankspeler de taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. “Ik ben geen prof meer en studeer nu talen in Brussel”, zegt Mateo, die zelf ook een U12-ploegje traint.

Naast zijn studies helpt hij bovendien geregeld mee in het bedrijf van zijn vader, dat actief is in de vastgoed- en bouwsector. Toch blijft voetbal duidelijk zijn grootste prioriteit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Union SG

Meer nieuws

OH Leuven krijgt zeer interessante loting voor Champions League

OH Leuven krijgt zeer interessante loting voor Champions League

15:00
Met Japanse verrassing: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Met Japanse verrassing: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

14:30
Stroeykens dreigt tussen twee stoelen te vallen bij Anderlecht

Stroeykens dreigt tussen twee stoelen te vallen bij Anderlecht

14:00
4
Live. Transfernieuws 4/9: Atteri hakt de knoop door

Live. Transfernieuws 4/9: Atteri hakt de knoop door

15:15
Dit werd de definitieve schorsing voor Cissé (Gent) en Forbs (Club Brugge)

Dit werd de definitieve schorsing voor Cissé (Gent) en Forbs (Club Brugge)

13:00
135
Na pijnlijke exit bij Beerschot heeft Nick Shinton nieuwe club beet

Na pijnlijke exit bij Beerschot heeft Nick Shinton nieuwe club beet

14:16
LIVE - Speeldag 5 JPL: Hautekiet reageert op de geruchten

LIVE - Speeldag 5 JPL: Hautekiet reageert op de geruchten

12:15
2
'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'

'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'

13:30
Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet

13:24
KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht

KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht

12:30
4
LIVE: Club Brugge wacht hete avond tegen Lommel na pijnlijke tik in Gent

LIVE: Club Brugge wacht hete avond tegen Lommel na pijnlijke tik in Gent

11:50
Opvallende transferpiste valt weg en zorgt voor nieuw vraagstuk bij KRC Genk

Opvallende transferpiste valt weg en zorgt voor nieuw vraagstuk bij KRC Genk

12:00
1
Anderlecht-fans dreigen slecht nieuws te krijgen voor Europese match

Anderlecht-fans dreigen slecht nieuws te krijgen voor Europese match

11:00
OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

11:28
13
Onthuld: dit is het zeer opvallende bedrag dat Anderlecht betaalt voor Koutsoupias

Onthuld: dit is het zeer opvallende bedrag dat Anderlecht betaalt voor Koutsoupias

11:30
Rik De Mil kritisch: "Leermoment, dit hou je niet vol"

Rik De Mil kritisch: "Leermoment, dit hou je niet vol"

10:23
3
Einde verhaal bij Zulte Waregem: transfervrije verdediger is plots een interessante optie voor JPL-clubs

Einde verhaal bij Zulte Waregem: transfervrije verdediger is plots een interessante optie voor JPL-clubs

10:40
2
Bob Peeters in de wolken: SK Beveren haalt op het nippertje nog international binnen

Bob Peeters in de wolken: SK Beveren haalt op het nippertje nog international binnen

10:30
OFFICIEEL: KV Kortrijk verrast nog met komst van nieuwe verdediger

OFFICIEEL: KV Kortrijk verrast nog met komst van nieuwe verdediger

10:05
Vanaken zet deur naar Lommel héél voorzichtig open: "Dan zal ik alle opties bekijken"

Vanaken zet deur naar Lommel héél voorzichtig open: "Dan zal ik alle opties bekijken"

09:15
4
Hij wist niet eens wat nummer 13 betekende, nu is 'vergeten' doelman plots de held van het Kiel

Hij wist niet eens wat nummer 13 betekende, nu is 'vergeten' doelman plots de held van het Kiel

10:00
3
Ferme domper voor Thomas Henry nadat hij Standard verlaat

Ferme domper voor Thomas Henry nadat hij Standard verlaat

09:30
Drie spelers keren terug: dit is de selectie van Club Brugge voor clash met Lommel

Drie spelers keren terug: dit is de selectie van Club Brugge voor clash met Lommel

09:00
6
Anderlecht-nieuwkomer is eerlijk na invalbeurt bij Anderlecht: "Vandaag was ik er nog ver van verwijderd" Reactie

Anderlecht-nieuwkomer is eerlijk na invalbeurt bij Anderlecht: "Vandaag was ik er nog ver van verwijderd"

08:00
11
OFFICIEEL: OH Leuven haalt opvallende verdedigende versterking uit Italië

OFFICIEEL: OH Leuven haalt opvallende verdedigende versterking uit Italië

08:30
OFFICIEEL: KV Kortrijk vindt na enkele maanden al oplossing voor overbodige aanvaller

OFFICIEEL: KV Kortrijk vindt na enkele maanden al oplossing voor overbodige aanvaller

07:41
OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt nieuwe Nigeriaanse aanvaller binnen

OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt nieuwe Nigeriaanse aanvaller binnen

07:20
1
OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog 18-jarige Ivoriaan binnen

OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog 18-jarige Ivoriaan binnen

07:00
Anderlecht-spelers keken ook naar concurrentie die in de tribune zit: Cvetkovic reageert Reactie

Anderlecht-spelers keken ook naar concurrentie die in de tribune zit: Cvetkovic reageert

06:30
2
Opvallend: Charleroi vindt na twee maanden al oplossing voor overbodige zomertransfer

Opvallend: Charleroi vindt na twee maanden al oplossing voor overbodige zomertransfer

22:30
Anderlecht-trainer Vitor Bruno verrast met analyse na toch wel heel matige match tegen KV Kortrijk Reactie

Anderlecht-trainer Vitor Bruno verrast met analyse na toch wel heel matige match tegen KV Kortrijk

23:07
18
Concrete JPL-piste voor Bertaccini duikt op, Anderlecht weigert mee te werken

Concrete JPL-piste voor Bertaccini duikt op, Anderlecht weigert mee te werken

23:13
4
KAA Gent komt mee aan de leiding na matige wedstrijd en duwt OH Leuven nog wat dieper in de put

KAA Gent komt mee aan de leiding na matige wedstrijd en duwt OH Leuven nog wat dieper in de put

22:31
Anderlecht komt nog met de schrik vrij tegen Kortrijk: aanval paars-wit draait nog vierkant

Anderlecht komt nog met de schrik vrij tegen Kortrijk: aanval paars-wit draait nog vierkant

22:21
OFFICIEEL: Antwerp haalt boomlange middenvelder binnen uit Frankrijk

OFFICIEEL: Antwerp haalt boomlange middenvelder binnen uit Frankrijk

23:00
7
OFFICIEEL: OH Leuven haalt aanvallende versterking bij KRC Genk

OFFICIEEL: OH Leuven haalt aanvallende versterking bij KRC Genk

21:54
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-0 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

BrechtB BrechtB over KV Kortrijk blijft zwaar gefrusteerd achter na nederlaag op Anderlecht Obiku Obiku over Stroeykens dreigt tussen twee stoelen te vallen bij Anderlecht Don Bozhinov Don Bozhinov over Groen licht: Antwerp stunt met spectaculaire terugkeer (en ziet ook speler vertrekken) Geert66 Geert66 over Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge) Impala Impala over OFFICIEEL: Antwerp haalt boomlange middenvelder binnen uit Frankrijk mantoch mantoch over Hij wist niet eens wat nummer 13 betekende, nu is 'vergeten' doelman plots de held van het Kiel storfstievel storfstievel over Drie spelers keren terug: dit is de selectie van Club Brugge voor clash met Lommel LD 007 LD 007 over LIVE - Speeldag 5 JPL: Charleroi weet het maandag pas, geen gevolgen voor Union SG Vital Verheyen Vital Verheyen over VAR-controverse overschaduwt Brugse derby: verdeelde reacties bij Cercle na ingetrokken penalty NeerpedeFutures NeerpedeFutures over Hij zit al in de tribune: Anderlecht heeft nieuwe middenvelder beet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved