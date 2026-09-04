Van bekerwinnaar Union naar amateurclub: 21-jarige maakt opvallende carrièreswitch

Hij speelde nog als prof bij bekerwinnaar Union en stond zelfs op het veld tegen PSV, maar kiest nu voor een opvallend nieuw hoofdstuk. De amper 21-jarige Mateo Delph gaat aan de slag bij THES Sport.

Delph zette zijn eerste voetbalstappen bij het lokale Eigenbrakel. Op zijn tiende maakte hij samen met zijn tweelingbroer de overstap naar Sporting Charleroi. Na een korte passage bij KRC Genk keerde hij terug naar de Zebra's, om vervolgens op zijn vijftiende bij Union terecht te komen.

Droom komt uit bij Union

Voor Delph was de overstap naar Union veel meer dan zomaar een transfer. Hij was al van jongs af aan een grote fan van de club en droomde ervan om er ooit zelf te spelen. "Dat was een droom, want ik ben altijd een fervent supporter geweest", klinkt het bij Delph in Het Nieuwsblad.

Enkele jaren later werd die droom werkelijkheid. De flankspeler schopte het tot de eerste ploeg en kreeg bij de Brusselse club zelfs een profcontract voor 2,5 seizoenen. Een doorbraak op het hoogste niveau bleef echter uit.

"Ik hoopte op kansen, maar het is heel moeilijk voor een jonge speler van de club om in het eerste elftal te geraken", zegt Delph. Toch kreeg hij wel een voorproefje van het grote werk. In augustus vorig jaar speelde hij nog met het eerste elftal van Union tegen PSV.

Nieuwe uitdaging

Uiteindelijk besloot Delph dat het tijd was voor een nieuwe stap in zijn carrière. “Dat past simpelweg niet binnen hun beleid. Union koopt vooral spelers. Daarom ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en dat werd THES.”





Er waren nochtans meerdere mogelijkheden. "Er was ook interesse van enkele Franstalige clubs uit Eerste Afdeling en even keek ik zelfs richting Spanje. Daar waren enkele profclubs uit derde divisie die interesse toonden, maar een overgang werd door administratieve problemen bemoeilijkt."

Bij THES Sport wacht Delph een nieuwe omgeving. Ondanks het feit dat hij amper Nederlands spreekt, voelt hij zich naar eigen zeggen snel thuis.

Intussen probeert de jonge flankspeler de taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. “Ik ben geen prof meer en studeer nu talen in Brussel”, zegt Mateo, die zelf ook een U12-ploegje traint.

Naast zijn studies helpt hij bovendien geregeld mee in het bedrijf van zijn vader, dat actief is in de vastgoed- en bouwsector. Toch blijft voetbal duidelijk zijn grootste prioriteit.