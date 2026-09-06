Live. Transfernieuws 6/9: Belgische coach krijgt plots ... Vardy ter beschikking

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Live. Transfernieuws 6/9: Belgische coach krijgt plots ... Vardy ter beschikking
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Belgische coach Nicky Hayen krijgt plots ... Vardy ter beschikking

Jamie Vardy is terug in Engeland. De cultspits zet zijn carrière op zijn 39ste verder bij Burnley, de Engelse tweedeklasser die wordt gecoacht door Nicky Hayen. Hij tekende voor één seizoen, al kan er mogelijk volgende zomer gesproken worden over nog een jaartje extra.

De 39-jarige spits was eerder deze transfermercato ook al in beeld bij West Ham United, dat na de degradatie uit de Premier League meteen weer wil promoveren. Zij vissen nu dus definitief achter het net. Vardy vervoegt Burnley transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Cremonese deze zomer afliep.

Aernout Van Lindt

Had KDB een transfer moeten ambiëren?

Drie speeldagen in de Serie A, drie invalbeurten en samen 85 minuten op het veld: de start van Kevin De Bruyne bij Napoli verloopt anders dan velen vooraf hadden verwacht. De Rode Duivel was in die beperkte speeltijd wel al goed voor een doelpunt en een assist, maar wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats onder Massimiliano Allegri.

De Bruyne kwam als grote naam en creatieve spil naar Napels, maar de nieuwe trainer van de Partenopei kiest voorlopig voor een voorzichtige aanpak. Allegri, die Antonio Conte deze zomer opvolgde, benadrukt dat die keuze niet definitief is.

Allegri wil De Bruyne fysiek klaarstomen

Volgens Allegri is De Bruyne nog niet op zijn optimale fysieke niveau. De voorbereiding van de Belg verliep niet zonder hinder, waardoor hij nog wedstrijdritme en conditie moet opbouwen.

"Hij maakt vooruitgang", gaf de Italiaanse coach onlangs aan. Allegri wil echter geen risico nemen door zijn spelmaker meteen een zware rol in de basis toe te vertrouwen.

De trainer denkt wel na over systemen waarin De Bruyne maximaal tot zijn recht kan komen. Een hogere positie op het veld behoort daarbij tot de mogelijkheden. Zo zou de nummer 11 minder verdedigende meters moeten afleggen en zijn energie vooral kunnen gebruiken voor wat hij als geen ander kan: kansen creëren en het verschil maken in de laatste zone.

De Bruyne houdt het rustig

De Bruyne zelf lijkt geen drama te maken van zijn huidige rol. De voormalige sterkhouder van Manchester City bewees als invaller al meteen zijn waarde met een goal en een assist. Zijn houding wijst erop dat hij deze overgangsperiode zonder polemiek wil doorkomen. De ambitie van KDB blijft uiteraard dezelfde: opnieuw een vaste basisplaats veroveren en uitgroeien tot een van de leiders van Napoli onder Allegri.

Aernout Van Lindt

Gil Vicente-coach met duidelijk statement over Santi Garcia

RSC Anderlecht wilde zich deze winter stevig versterken met Santi Garcia (25), maar Gil Vicente hield vast aan een vraagprijs van minstens tien miljoen euro. Paars-wit besloot uiteindelijk niet door te duwen en van de Spaanse middenvelder de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis te maken.

Sportief directeur Antoine Sibierski richtte zijn pijlen in de slotfase van de transferperiode dan ook op andere profielen. Gil Vicente-trainer Luis Pinto is intussen tevreden dat hij zijn draaischijf op het middenveld aan boord heeft kunnen houden.

Gil Vicente wilde niet zakken voor Garcia

De Portugese club maakte volgens Pinto van bij het begin duidelijk onder welke voorwaarden een vertrek bespreekbaar was. Anderlecht kende die voorwaarden, maar vond de gevraagde som uiteindelijk te hoog. "Hij stelt het goed, omdat de situatie vanaf het begin heel duidelijk was. Sinds mijn komst was die duidelijk voor mij, maar ook voor het bestuur", verklaarde Pinto aan het Portugese Sapo.

"We wisten wat er kon gebeuren, maar ook welke voorwaarden nodig waren voor een transfer. De belangen van Gil Vicente kwamen op de eerste plaats." De vraagprijs lag opvallend hoog in vergelijking met de marktwaarde van Garcia. Transfermarkt schat die momenteel op vier miljoen euro, minder dan de helft van het bedrag dat Gil Vicente van Anderlecht verlangde.

Santi Garcia blijft volgens coach gefocust

Ondanks de transferperikelen zou Garcia zich professioneel hebben opgesteld. Pinto zag deze week een speler die mentaal en fysiek nog altijd volledig bij Gil Vicente is. "Voetballer zijn is een voorrecht, en dat geldt nog meer bij een club als Gil Vicente.

Hij heeft de verantwoordelijkheid om fysiek en mentaal geconcentreerd te blijven, en zo heb ik hem deze week ook aangetroffen", aldus de coach. "Ik ben blij dat hij er nog is, want de ploeg haalt daar voordeel uit. Hij doet er alles aan om te herstellen en opnieuw te spelen. Hij is erg gelukkig."

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Zit de transferzomer erop voor de Belgische ploegen? Neen, nog niet helemaal. Er zijn nog een aantal zomermercato's open en daar zouden diverse ploegen kunnen van gaan profiteren om nog een stevige, uitgaande deal te doen. Ibrahima Diaby lijkt daarbij de absolute knaller te worden van het slot van de mercato. (Lees meer)

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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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