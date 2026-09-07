Ruben Van Gucht speelt vals met horloge, krijgt wind van voren van Alderweireld en valt organisatie aan

De eerste aflevering van De Verraders op VTM zit erop. En het lijkt er nu al op dat het een zeer boeiend en pittig seizoen zal worden. Met daarbij toch ook een hoofdrol voor Ruben Van Gucht en Toby Alderweireld onder meer. Die eerste bakte het al flink bruin in de eerste aflevering.

De eerste aflevering begon in een kist. Dat was vooral een beetje luguber gezien het feit dat ook Margriet Hermans in het programma zit. Zij is inmiddels overleden, maar de opnames van het programma dateren al van de zomer van 2025.

Wel omnipresent ondertussen op onze televisie: Ruben Van Gucht. Die maakte er in de eerste aflevering - in tegenstelling tot de uiterst minzame Toby Alderweireld - al meteen een potje van. "Ik ben van nature heel erg competitief."

Ruben Van Gucht wilde graag verrader zijn

"In het dagelijkse leven is het minder, maar eens het op sport of spelletjes aankomt, doe ik er alles aan om het spel te winnen", aldus Ruben Van Gucht in zijn eerste woorden in het programma. Waarop hij meteen in de eerste opdracht enorm goed slaagde.

Hij kwam na 9 minuten en 56 seconden uit de kist. Dat was vier seconden voor de deadline, waardoor hij meteen een schild won. Later zou blijken dat hij bij deze proef ... een horloge had gebruikt. Tegen de regels, uiteraard.

De regels buigen en breken? RVG gaat meteen hard

Van Gucht wou heel graag verrader zijn: "Ik zou graag verrader zijn, als ik aan eigenbehoud denk. De geschiedenis leert mij dat verraders langer in het spel blijven. Tien dagen liegen en bedriegen? Ik denk dat ik je niet ga ontgoochelen, Staf."Dat er ook vijf - en geen drie schilden - zijn uitgedeeld? Dat was ook koren op de molen van Ruben Van Gucht. "Ik verwijt het de spelers met een schild niet, maar wel de programmamakers. Je verandert de regels van het spel niet tijdens het spel."





"Er is een ding waar ik niet tegen kan: als je een spel speelt, dan spreek je regels af. Een organisatie die regels aanpast? Dat kan echt niet. Ik had een horloge mee en ik heb de organisatie geflikt", gaf hij trots toe over dat valsspelen. "Er is een uitspraak in het wielrennen: flikken of geflikt worden. Dan kies ik ervoor om zelf te flikken, ook de organisatie."

Laatste woord duidelijk nog niet gezegd

"Op dat gebied ben ik een Machiavellist. Voor mij zijn er geen regels meer, omdat ik Staf Coppens niet meer vertrouw door dat met die twee schilden. Voor mij zijn er nu geen regels meer." Uiteindelijk werd hij niet gekozen als verrader. Kurt Rogiers, Stephanie Coorevits en Marc-Marie Huijbregts werden gekozen als verraders in het spel.

Ruben Van Gucht wilde geen namen opschrijven van mensen die hij het meest en minst verdacht. "Het spel wordt niet in de Ardennen gespeeld, maar in de Wild West. En daar zijn geen regels van kracht." Zoals geweten werd RVG halfweg het programma uitgesloten omdat hij ook een laptop en gsm het kasteel had in gesmokkeld.