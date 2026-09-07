De derde helft Ruben Van Gucht speelt vals met horloge, krijgt wind van voren van Alderweireld en valt organisatie aan

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Ruben Van Gucht speelt vals met horloge, krijgt wind van voren van Alderweireld en valt organisatie aan
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De eerste aflevering van De Verraders op VTM zit erop. En het lijkt er nu al op dat het een zeer boeiend en pittig seizoen zal worden. Met daarbij toch ook een hoofdrol voor Ruben Van Gucht en Toby Alderweireld onder meer. Die eerste bakte het al flink bruin in de eerste aflevering.

De eerste aflevering begon in een kist. Dat was vooral een beetje luguber gezien het feit dat ook Margriet Hermans in het programma zit. Zij is inmiddels overleden, maar de opnames van het programma dateren al van de zomer van 2025.

Wel omnipresent ondertussen op onze televisie: Ruben Van Gucht. Die maakte er in de eerste aflevering - in tegenstelling tot de uiterst minzame Toby Alderweireld - al meteen een potje van. "Ik ben van nature heel erg competitief."

Ruben Van Gucht wilde graag verrader zijn

"In het dagelijkse leven is het minder, maar eens het op sport of spelletjes aankomt, doe ik er alles aan om het spel te winnen", aldus Ruben Van Gucht in zijn eerste woorden in het programma. Waarop hij meteen in de eerste opdracht enorm goed slaagde.

Hij kwam na 9 minuten en 56 seconden uit de kist. Dat was vier seconden voor de deadline, waardoor hij meteen een schild won. Later zou blijken dat hij bij deze proef ... een horloge had gebruikt. Tegen de regels, uiteraard.

De regels buigen en breken? RVG gaat meteen hard

Van Gucht wou heel graag verrader zijn: "Ik zou graag verrader zijn, als ik aan eigenbehoud denk. De geschiedenis leert mij dat verraders langer in het spel blijven. Tien dagen liegen en bedriegen? Ik denk dat ik je niet ga ontgoochelen, Staf."Dat er ook vijf - en geen drie schilden - zijn uitgedeeld? Dat was ook koren op de molen van Ruben Van Gucht. "Ik verwijt het de spelers met een schild niet, maar wel de programmamakers. Je verandert de regels van het spel niet tijdens het spel."

"Er is een ding waar ik niet tegen kan: als je een spel speelt, dan spreek je regels af.  Een organisatie die regels aanpast? Dat kan echt niet. Ik had een horloge mee en ik heb de organisatie geflikt", gaf hij trots toe over dat valsspelen. "Er is een uitspraak in het wielrennen: flikken of geflikt worden. Dan kies ik ervoor om zelf te flikken, ook de organisatie."

Laatste woord duidelijk nog niet gezegd

"Op dat gebied ben ik een Machiavellist. Voor mij zijn er geen regels meer, omdat ik Staf Coppens niet meer vertrouw door dat met die twee schilden. Voor mij zijn er nu geen regels meer." Uiteindelijk werd hij niet gekozen als verrader. Kurt Rogiers, Stephanie Coorevits en Marc-Marie Huijbregts werden gekozen als verraders in het spel.

Ruben Van Gucht wilde geen namen opschrijven van mensen die hij het meest en minst verdacht. "Het spel wordt niet in de Ardennen gespeeld, maar in de Wild West. En daar zijn geen regels van kracht." Zoals geweten werd RVG halfweg het programma uitgesloten omdat hij ook een laptop en gsm het kasteel had in gesmokkeld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Antwerp
België
Toby Alderweireld

Meer nieuws

Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in over Infantino

Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in over Infantino

10:00
Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen

Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen

11:20
2
De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...

De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...

11:40
JPL-Managerspel: transferperiode open tem vrijdag + stel jouw selectie samen voor de Champions League

JPL-Managerspel: transferperiode open tem vrijdag + stel jouw selectie samen voor de Champions League

09:50
Club Brugge, Genk en Anderlecht moeten stevige kritiek incasseren

Club Brugge, Genk en Anderlecht moeten stevige kritiek incasseren

10:30
'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller'

'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller'

09:30
DONE DEAL: Cercle Brugge realiseert nog ongeziene miljoenentransfer

DONE DEAL: Cercle Brugge realiseert nog ongeziene miljoenentransfer

09:00
9
Live. Transfernieuws 7/9: Wijnaldum versiert transfer

Live. Transfernieuws 7/9: Wijnaldum versiert transfer

09:45
Degryse zeer streng voor Anderlecht: "Ronduit teleurstellend"

Degryse zeer streng voor Anderlecht: "Ronduit teleurstellend"

08:30
9
🎥 Rode Duivel laat zich (met onder meer doelpunt) meteen opmerken bij nieuwe ploeg

🎥 Rode Duivel laat zich (met onder meer doelpunt) meteen opmerken bij nieuwe ploeg

08:00
Johan Boskamp ziet opvolger van Thibaut Courtois rondlopen in de JPL

Johan Boskamp ziet opvolger van Thibaut Courtois rondlopen in de JPL

07:00
Neerpede-boy heeft een groot probleem onder Vitor Bruno (en de concurrentie was er zelfs nog niet) Reactie

Neerpede-boy heeft een groot probleem onder Vitor Bruno (en de concurrentie was er zelfs nog niet)

06:30
1
Anderlecht kan alvast één groot positief punt meepakken uit voorbije matchen, maar... "Niet enkel hun schuld" Reactie

Anderlecht kan alvast één groot positief punt meepakken uit voorbije matchen, maar... "Niet enkel hun schuld"

06:00
8
Rik De Mil ziet langverwachte doorbraak bij Gent: "Hij was onnoemelijk blij"

Rik De Mil ziet langverwachte doorbraak bij Gent: "Hij was onnoemelijk blij"

23:30
Brecht Dejaegere wil nog wat kwijt over Kortrijk-supporters na nieuwe klap

Brecht Dejaegere wil nog wat kwijt over Kortrijk-supporters na nieuwe klap

23:00
Jess Thorup is wel héél positief en weet zelfs dit te draaien: "Zij hadden meer expected goals" Reactie

Jess Thorup is wel héél positief en weet zelfs dit te draaien: "Zij hadden meer expected goals"

22:30
4
Anderlecht bijt tanden stuk op 'man van 35 miljoen': Brughmans reageert nu op toptransfer Reactie

Anderlecht bijt tanden stuk op 'man van 35 miljoen': Brughmans reageert nu op toptransfer

21:40
Anderlecht-coach Vitor Bruno legt uit waarom hij Ojea en Antman tegen hun voet liet spelen Reactie

Anderlecht-coach Vitor Bruno legt uit waarom hij Ojea en Antman tegen hun voet liet spelen

21:13
7
SK Beveren stuurt OHL met lege handen terug naar Leuven na spektakel in slotfase

SK Beveren stuurt OHL met lege handen terug naar Leuven na spektakel in slotfase

21:08
Arsenal blijft foutloos met beslissende Tzolis

Arsenal blijft foutloos met beslissende Tzolis

22:00
Anderlecht-Genk: genoeg kansen, geen goals en weinig echt goed voetbal

Anderlecht-Genk: genoeg kansen, geen goals en weinig echt goed voetbal

20:21
CPL: Lierse en Club Luik laten kansen liggen, Lokeren gaat zwaar onderuit

CPL: Lierse en Club Luik laten kansen liggen, Lokeren gaat zwaar onderuit

21:25
Zulte Waregem blijft ongeslagen na knotsgekke slotfase: coach Beale wil iets duidelijk maken

Zulte Waregem blijft ongeslagen na knotsgekke slotfase: coach Beale wil iets duidelijk maken

20:20
🎥 Ongeziene sensatie: doelman scoort twee keer in Eredivisie-duel

🎥 Ongeziene sensatie: doelman scoort twee keer in Eredivisie-duel

21:00
🎥 Verdiende Anderlecht hier rood? Opvallende fase tegen Genk zorgt voor discussie

🎥 Verdiende Anderlecht hier rood? Opvallende fase tegen Genk zorgt voor discussie

19:33
38
"Ik wil geen excuses zoeken": dit heeft Kortrijk-coach Michiel Jonckheere te zeggen na nieuwe klap en 0 op 15

"Ik wil geen excuses zoeken": dit heeft Kortrijk-coach Michiel Jonckheere te zeggen na nieuwe klap en 0 op 15

18:32
2
Wuyts ziet geen verbetering bij Anderlecht: "De Cat en Saliba ... Hallo, ding dong!"

Wuyts ziet geen verbetering bij Anderlecht: "De Cat en Saliba ... Hallo, ding dong!"

18:30
4
Vlasico ontploft pas in blessuretijd: Zulte Waregem bezorgt Kortrijk enorme dreun

Vlasico ontploft pas in blessuretijd: Zulte Waregem bezorgt Kortrijk enorme dreun

17:58
LIVE - Speeldag 5 JPL: Balikwisha wil opnieuw doorbreken

LIVE - Speeldag 5 JPL: Balikwisha wil opnieuw doorbreken

17:30
5
Zakaria El Ouahdi beleeft debuut in mineur bij HSV Hamburg

Zakaria El Ouahdi beleeft debuut in mineur bij HSV Hamburg

19:00
Weinig kijkers en gemengde reacties na eerste 'Zondag Matchdag': analisten en presentator reageren De derde helft

Weinig kijkers en gemengde reacties na eerste 'Zondag Matchdag': analisten en presentator reageren

17:10
Live. Transfernieuws 6/9: Belgische coach krijgt plots ... Vardy ter beschikking

Live. Transfernieuws 6/9: Belgische coach krijgt plots ... Vardy ter beschikking

18:10
Hoe straf is de reeks van KAA Gent? Dit zegt geschiedenis Buffalo's

Hoe straf is de reeks van KAA Gent? Dit zegt geschiedenis Buffalo's

16:30
3
LIVE: Anderlecht krijgt stevige test tegen Genk: meteen basisplaats voor nieuwkomer?

LIVE: Anderlecht krijgt stevige test tegen Genk: meteen basisplaats voor nieuwkomer?

15:45
🎥 Ongezien: Vincent Janssen meteen in de geschiedenisboeken in de MLS

🎥 Ongezien: Vincent Janssen meteen in de geschiedenisboeken in de MLS

15:00
4
Vijf verschillende meningen over Anderlecht: Stijn Stijnen het meest positief

Vijf verschillende meningen over Anderlecht: Stijn Stijnen het meest positief

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over 'Plots knaltransfer op Jan Breydel: Cercle vangt nog 13,5(!) miljoen euro' De nonkel De nonkel over Vincent Euvrard trekt stevige conclusie na knappe winst tegen Antwerp Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Anderlecht kan alvast één groot positief punt meepakken uit voorbije matchen, maar... "Niet enkel hun schuld" Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Degryse zeer streng voor Anderlecht: "Ronduit teleurstellend" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over 🎥 Verdiende Anderlecht hier rood? Opvallende fase tegen Genk zorgt voor discussie Standard 2.0 Standard 2.0 over Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen MyUnion MyUnion over Wuyts ziet geen verbetering bij Anderlecht: "De Cat en Saliba ... Hallo, ding dong!" Impala Impala over Compper ziet vooruitgang bij Antwerp, maar legt meteen nieuw pijnpunt bloot TatstOn TatstOn over Neerpede-boy heeft een groot probleem onder Vitor Bruno (en de concurrentie was er zelfs nog niet) TatstOn TatstOn over Jess Thorup is wel héél positief en weet zelfs dit te draaien: "Zij hadden meer expected goals" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved